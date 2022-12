Een gloednieuwe bus voor de VOR

NOORDENVELD – Sinds afgelopen woensdag is de nieuwe VOR- bus met standplaats Peize in gebruik. De oude bus stond al enkele jaren op de planning voor vervanging. Mede dankzij een royale subsidie van de gemeente Noordenveld heeft de VOR deze comfortabele bus kunnen aanschaffen. Het bestuur heeft wee van de adverteerders gevraagd voor de presentatie van deze bus, want alle adverteerders passen nauwelijks op de foto. Het bestuur dankt alle adverteerders hun steun aan de VOR. Mensen die ook graag gebruik willen maken van de diensten van de VOR, kunnen bellena naar het boekingskantoor of evern binnen stappen aan de Rietdekker 11 in het Vasalisgebouw. Ook is het mogelijk om in de bus een 10-strippenkaart te kopen. De bus wordt in het voorjaar op zaterdag ook weer gebruikt voor de fameuze recreatieritten. De VOR is nog steeds op zoek naar nieuwe chauffeurs en medewerkers voor het boekingskantoor. Voor info kun je mailen naar prcommissie@vorbus.nl Foto: naast de bus Harm Ensing de chauffeur deze dag, Richard van der Veen van Plus supermarkt, Rikus Sunderman coördinator voor de bus, Albert de Boer van gelijknamig Hoveniersbedrijf en Johan Boelman namens Bestuur en PR-commissie van de VOR.