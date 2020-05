‘Een goed advies, begint bij vertrouwen. Dat is voor mij een basisregel.’

Mijn zaak

Johan Hummel stopt bij DVEN Accountants Adviesgroep

RODEN – Johan Hummel is met pensioen. Na bijna dertig jaar bij DVEN Accountants Adviesgroep te hebben gewerkt, wacht hem een nieuwe periode in zijn leven. Wat hij achterlaat? ‘Een stabiele organisatie, waar de klant altijd op nummer één staat’, zegt Hummel beslist. ‘Ik heb hier een prachtige tijd gehad, maar weet ook dat ik mijn klanten in vertrouwde handen achterlaat.’

We spreken Johan op de laatste dag van zijn werkzame leven. Slingers sieren de kantoorruimte die hij deelt met André Steenbergen, samen met Bob van der Velde en Johan zelf vennoot van de maatschap DVEN Accountant Adviesgroep. Of hij al kan wennen aan het idee van pensioen? ‘Je leeft er naartoe hè. We hebben binnen de maatschap de afspraak dat we er op onze 61ste uitstappen. Maar omdat ik een groot klantenbestand heb en wij dat allemaal goed wilden overdragen, ga ik er nu op mijn 63ste uit’, zegt Johan.

Bijna dertig jaar geleden kwam Johan bij DVEN terecht. Daarvoor werkte hij in de accountancy in Drachten en later nog in het westen. ‘Bij DVEN kwam ik in een mooie organisatie terecht. Ik voelde mij er thuis’, zegt Johan. ’23 jaar geleden ben ik in de maatschap gekomen en zijn we een kantoor in Leek begonnen. Met twee andere werknemers ben ik daar begonnen. Na verloop van tijd werkten er zes anderen, waarna we min of meer uit ons jasje groeiden. In 2014 zijn we naar Roden verhuisd en nu hebben we een organisatie met vijftien man.’

Allereerst betrok men een pand aan de Ceintuurbaan Noord, maar momenteel is DVEN te vinden aan de Dwazziewegen 1d. Dat is tijdelijk, want nog dit jaar is het de bedoeling om naar het voormalige pand van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland te gaan, tegenover Golfclub Holthuizen. In totaal bestaat de organisatie van DVEN nu uit 65 personen. ‘We hebben een stabiele organisatie. Dat komt omdat we staan voor wat we doen en we onze klant altijd eerlijk adviseren’, zegt Johan. ‘Een goed advies is belangrijk. Niet zomaar meepraten met de klant, maar serieus nadenken over wat het beste is voor de klant. En natuurlijk moet je daarbij de situatie van de klant goed in de gaten houden. Vandaar dat een kopje koffie drinken met de klant heel belangrijk is.’

Het is één van de dingen die Johan zo goed maken in zijn vak, denkt André. ‘Johan is een mensenmens. Hij neemt écht tijd voor zijn klanten’, stelt hij. Logisch, zo meent Johan. ‘Een goed advies, begint bij vertrouwen. Dat is voor mij een basisregel. En vertrouwen bouw je op. Een voordeel van ons bedrijf is dat iedereen all-round is. De klant wordt niet doorverwezen, maar telkens door een vast aanspreekpunt geholpen.’

Het opbouwen van die contacten, het brede netwerk, het contact met mensen: zomaar drie aspecten aan zijn baan die maakten dat Johan het zo ontzettend naar zijn zin heeft gehad. ‘Het contact met klanten is het leukste. Aan de ene kant is het dan ook jammer dat ik juist in deze tijd afscheid neem. Je kan klanten niet persoonlijk de hand schudden. Veel telefonisch contact is er wel.’

Collega André verwacht niet dat Johan in een zwart gat zal vallen. ‘Johan is iemand die houdt van de geneugten van het leven. Zowel maatschappelijk als privé is hij heel betrokken. Hij is niet voor niets voorzitter van de Zakenkring Roden’, zegt hij. En daarmee gaat Johan dan ook vrolijk verder. ‘Ik ben verder voorzitter van het kerkbestuur en mag graag sporten. Mijn vrije tijd ga ik goed besteden, daar ben ik zeker niet bang voor.’

Ook Bob is lovend over Johan. ‘Hij is een fijne, warme collega. Hij heeft passie voor zijn klanten, is betrokken, actief en meelevend. Hij helpt klanten waar dat kan. Dat zit gewoon in zijn karakter.’ In totaal heeft Bob vier jaar mogen samenwerken met Johan. ‘Ik heb dit bedrijf leren kennen als een laagdrempelige en informele organisatie. En daar past Johan perfect bij.’

Inmiddels is Johan dus gestopt. ‘Ik laat het bedrijf met veel vertrouwen achter’, zegt hij. ‘Ik weet dat mijn klanten, met wie ik een goede band heb opgebouwd, nu in vertrouwde handen vallen. Het belang van de klant moet je kunnen zien als accountant. Daarvoor moet je de klant goed kennen. Die persoonlijke aanpak is kenmerkend voor dit bedrijf.’

Dankbaar neemt Johan nu afscheid. ‘Ik heb een prachtige tijd gehad en vind het mooi dat ik alles op deze manier heb mogen meemaken’, zegt hij. ‘Bij DVEN heb ik het altijd goed gehad. Ook de sfeer was altijd uitstekend. Iemand als ik is daar zeer vatbaar voor.’

DVEN Accountants Adviesgroep

Dwazziewegen 1d Roden

Telefoon: 050 501 1155

E-mail: roden@dven.nl

Website: www.dven.nl