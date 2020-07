Een groots verjaardagscadeau van Elton BV voor Kinderwereld!

RODEN – Het bedrijf Elton BV in Roden is sinds jaar en dag verbonden met Speelgoedmuseum Kinderwereld. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Elton en de vijftigste verjaardag van Kinderwereld heeft Elsun besloten het dak van Speelgoedmuseum Kinderwereld te voorzien van zonnepanelen! Het zijn er zoveel, wel 52 stuks, dat het museum 30 procent bezuinigt op de energierekening. Installatiebedrijf Mebatherm heeft in opdracht van de Gemeente Noordenveld de zonnepanelen geplaatst. Twee daken van Speelgoedmuseum Kinderwereld zijn volledig belegd met de panelen en met de hoeveelheid zon van de afgelopen periode plukt het museum al volop hiervan de vruchten. Speelgoedmuseum Kinderwereld is zeer verguld met de geweldige geste van Elton BV en voelt zich meer dan jarig!