Een half uurtje sporten per dag wordt een mini-vakantie

PEIZE – Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daar kun je maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. Iemand die daar alles over weet is Laurens Bloem, projectleider, of zoals hij zelf zegt, aanjager bij Peize in Beweging.

‘De stichting is zo’n 6 à 7 jaar geleden opgericht om jong en oud overdag meer in beweging te krijgen,’ vertelt Laurens Bloem. ‘Dit doen we in samenwerking met basisscholen en negen studenten van het Alfa College. Elke dinsdag, woensdag en donderdag komen wij langs bij basisscholen De Eskampen en ’t Spectrum voor een extra beweegmoment van een half uur. Dit zijn de pleinspelen. We spelen dan niet alleen een potje voetbal of basketbal, maar een brede vorm van sport. We rennen, springen, vangen, gooien, rollen, et cetera. En dat tijdens de lesuren, lekker buiten in gewone kleding. We willen de mensen bewust maken van hun vitaliteit. Bewegen is namelijk goed op zowel geestelijk als fysiek niveau.’ Dit project begon eerst na de schoolbel, maar tegenwoordig ook tijdens de lessen. ‘Dit werd enorm omarmd door de scholen. Sporten is namelijk ook goed voor het brein. Het houdt je fris en helder. Op die manier kun je je na het half uurtje weer beter focussen op je schoolopdrachten.’

Laurens noemt ook het sociale doel. ‘Geen enkel kind wordt buitengesloten. Het is met opzet laagdrempelig gemaakt en heeft geen winstelement. Iedereen moet kunnen meedoen.’ Laurens geeft ook beweeglessen bij gymverenigingen aan de jongste jeugd. ‘We geven op recreatief niveau les aan 6 tot 12 jarigen. Prestatie is hierbij niet het doel. Het gaat er juist om dat de kinderen ontdekken waar hun passie voor sport ligt. Daar kunnen ze zich dan verder in ontwikkelen. Dit geef ik ook graag mee aan sportverenigingen, zorg dat sporten bij jullie laagdrempelig wordt, zodat kinderen en ouders zich thuis voelen.’ De projectleider stipt het belang van de inzet van professionals om de jeugd te laten bewegen aan. ‘Alle onderzoeken wijzen uit dat er beweegarmoede is, we zijn kampioen stilzitten. Een reden hiervoor is natuurlijk de opkomst van schermen en digitale middelen. Al omarm ik dit zeker ook. Deze middelen kunnen bijdragen aan het sporten, maar helaas zorgt het ook voor inactiviteit en overgewicht, met alle gevolgen van dien. Als je professionals inzet om kinderen al van jongs af aan kwalitatief te laten bewegen kunnen we sport als een belangrijke plaats in de maatschappij behouden. Ik vind het belangrijk dat de gemeente en de overheid hierin investeert. Ik geloof dat elk kind van nature blij wordt van bewegen. Je tovert er een enorme glimlach mee op hun gezichten. Er komen allemaal stofjes vrij waar je gelukkig van wordt. Ik ben er van overtuigd dat iedereen af en toe dit soort positieve onderbrekingen kan gebruiken.’

Laurens vergelijkt deze sportieve pauzes met de zomer. ‘In de zomer is de druk er voor veel mensen even af. Het is mooi weer en mensen gaan dan meer fietsen en bewegen. Ze voelen daar meer vrijheid voor. Dit zouden we eigenlijk het hele jaar vast moeten houden. Op die manier doorbreek je de dagelijkse sleur en creëer je met je gezin elke dag een soort mini-vakantie. Dit geldt voor scholen net zo. Ik zou men ook echt aanraden om te proberen gemotiveerd te blijven, net zoals dat een voetbalteam eigenlijk het hele jaar op WK-niveau zou moeten spelen. Natuurlijk is dit een nobel streven en makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft immers dagen dat het wat minder gaat en je gewoon niet vrolijk bent. Maar als je probeert dit na te streven ervaar je minder stress en kun je van elke dag iets moois maken.’

Vol trots benoemt Laurens de negen fanatieke studenten die zich inzetten voor Peize in Beweging. ‘Ik kan er wel in mijn eentje gaan staan, maar zonder hen zou het hele kaartenhuis in elkaar storten. Ik geloof in de kennis en kunde van mbo studenten. Er moet voor hun echt uitzicht zijn op een baan in deze tak. Zij kunnen een enorme bijdrage leveren op plekken als scholen en BSO’s’. De projectleider straalt veel aansteekbare positiviteit uit. Zo benoemt hij ook dat elk nadeel weer zijn voordeel heeft. ‘In de corona-tijd zijn er uiteraard veel sportverenigingen dicht gegaan, maar er zijn ook weer veel mensen gaan wandelen. De beweegparken zaten helemaal vol. Wij hebben thuis bijvoorbeeld een hond aangeschaft in corona-tijd, hierdoor ben ik nu minstens vier keer per dag aan de wandel, waarvan sowieso één keer met de kinderen.’

Ten slotte sluit de sportman af met een tip voor ouders; ‘Blijf altijd nadenken in mogelijkheden. Misschien dat je geen geld hebt om je kind lid te maken van een sportvereniging, maar laat ze in elk geval buitenspelen. Hier in Peize heb je bijvoorbeeld een prachtig bos om je uit te leven. En doe zelf ook gewoon lekker mee, dan kom je ook uit je dagelijkse patroon. Ga bijvoorbeeld samen naar het Blotevoetenpad of ga lekker overgooien, er zijn zoveel mogelijkheden. We zeggen vaak tegen de kinderen dat ze van hun telefoons en social media af moeten, maar zelf hebben we ook vaak een schermtijd van 4 of 5 uur, mijzelf meegerekend. Ik kan alleen maar meegeven practice what you preach en ga leuke dingen doen met je gezin. Zo maken we samen de maatschappij een beetje mooier.’