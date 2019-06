‘Een hele eer, er zijn zóveel goede kunstenaars hier in de regio’

Fokko Rijkens genomineerd voor Kunst & Cultuur prijs

RODERWOLDE- En dan ben je zomaar genomineerd voor de allereerste Kunst&Cultuur prijs die wordt uitgereikt tijdens het Wat ’N Kunst festival dat je zelf hebt opgericht. Dat overkomt kunstenaar Fokko Rijkens uit Roderwolde. Uit een lange lijst met voorgedragen kandidaten (allemaal mensen die zelf kunstenaar zijn óf iets voor kunst en cultuur in de gemeente hebben betekend) is de Rowolmer kunstenaar als een van de drie genomineerden aangewezen door de jury van de Kunst&Cultuur prijs. Een hele eer, vindt hij zelf.

Het lijstje van kunstzinnige projecten waaraan Fokko Rijkens heeft deelgenomen (en nog steeds doet) is lang. Op een goed moment stopte hij met zijn HTS-opleiding, Fokko had maar één doel: naar Minerva. Tot grote frustratie van zijn vader, die zelf ingenieur was. Geen droog brood mee te verdienen, vond hij. Zijn moeder, zelf kunstenares, had meer begrip voor zijn keuze. Maar omdat pa vond dat zijn zoon een vak moest leren, volgde Fokko de lerarenopleiding om les te kunnen geven op middelbare scholen aan de UBBO in Groningen. Een opleiding waaraan hij later veel te danken heeft. Toen –ie klaar was meldde hij zich bij Minerva. “Ik wilde figuratief leren schilderen. Aanvankelijk wilde ik naar Parijs om te studeren aan de kunstacademie. We woonden toen in Friesland. Ik had wat rond gevraagd. ‘Je moet niet naar Parijs, jij moet naar Groningen. Minerva is dé figuratieve academie van Nederland’, zei iemand me. Matthijs Röling zit daar, net als veel andere grote kunstenaars. Ik kon meteen instromen in de bovenbouw. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de vrije richting van de schilderkunst. Daarna stortte ik me vol op de kunst. En ik ging les geven op de TSR in Roden. De bevoegdheid om les te kunnen geven op scholen kon ik goed gebruiken.”

Dat is nou net wat Fokko Rijkens belangrijk vindt. Iets betekenen voor de samenleving. Enkel als individu in de maatschappij fungeren past niet bij hem. Hij is geen solofiguur, zegt hij zelf. Op basisscholen in de regio leert hij kinderen portretschilderen. Een heuse Rembrandt nog wel. “Voor kinderen een heel laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst. En ze hebben er heel veel plezier in. Dat vind ik leuk om te zien.”

Zoals gezegd, Fokko’s lijstje van verdiensten op kunst- en cultuurgebied is behoorlijk. Zo is hij de oprichter van Kunstmomenten, het podium voor amateurkunst. Bijna tien jaar is hij voorzitter van Kunstmomenten. “Ik weet het nog goed. Ik liep al langer rond met het idee. Ook amateurs moeten een podium krijgen, vind ik. Mijn ideeën ventileerde ik met Henk Hendriks, toen redacteur van de Krant. Hij was meteen enthousiast en zorgde voor publiciteit. Dat heeft ontzettend geholpen. Toch ga ik de club straks verlaten. Ik zit straks namelijk in het bestuur van Het Drents Schildergenootschap (DSG). Dan vind ik dat ik Kunstmomenten los moet laten.” Noordenveld als het ‘Bergen van het noorden’, was ook een idee van de kunstenaar uit Roderwolde. In Bergen gebeurt het op kunstzinnig gebied. “Ik zag een soort Bergen van het noorden voor me. Hier zit zóveel talent. Zowel op amateur als professioneel vlak. Hoe leuk zou het zijn als we die twee samen een podium kunnen geven, bedacht ik me. Zo is het Wat ’N Kunst festival ontstaan. Overigens nog best lastig hoor. Je komt een hoop beren tegen. Maar goed, ik vecht niet tegen beren. Ik rij er liever omheen. Lukt het niet langs de ene weg, neem ik een andere. Dat heb ik inmiddels wel geleerd uit mijn tijd in Groningen. Ik woonde in de Oranjebuurt, maar een Oranjefeest was er niet. Dat heb ik opgezet. Dat ging ook niet zonder slag of stoot, maar het is gelukt.”

We gaan nog even door. De Manifestatie JONG. Ook eentje uit de broedmachine van Fokko. “Een manifestatie voor net afgestudeerden van Minerva, de Klassieke Academie én het conservatorium. Inmiddels is het voor de derde keer gehouden, de laatste keer in 2017, toen stond de expositie in het teken van ‘500 jaar reformatie’.” Nog iets: de leermeester geeft ook cursussen in zijn atelier in Roderwolde. Vier keer per week, aan acht personen per groep. Je zou bijna vergeten dat –ie zelf ook nog schildert. In zijn atelier prijk een enorm doek. Een modern geklede mevrouw tapt bij een ouderwetse pomp water in bakjes voor kinderen die in de rij staan. Het eerste meisje is welvarend, aan haar kleiding te zien. De rest in de rij draagt gewaden, hun gezichten zijn niet te zien. Symbool voor de stroom vluchtelingen, die de schilder erg heeft aangegrepen. “Maar”, benadrukt hij “het is wat je er zelf in ziet. Het heet The Source, de bron. Je zou ook kunnen denken dat ze op zoek zijn naar de bron. Of naar geestelijke rust.”

De nominatie kwam als een volkomen verrassing voor Fokko. “Ik kreeg een appje met ‘gefeliciteerd!’ Ik vroeg waarmee. Het bleek om de kunstprijs te gaan. Superleuk. Een hele eer. Er zijn zoveel goede kunstenaars hier in de regio. Het is de eerste keer dat er een dergelijke prijs wordt uitgereikt. Veel mensen kennen het nog niet. Het moet nog status krijgen, daar ben ik van overtuigd.”

Wie vindt dat de Kunst&Cultuur prijs moet prijken op de schoorsteenmantel van Fokko Rijkens kan z’n stem uitbrengen! Dat kan via de website: kunstencultuurprijs.nl. In de aankomende weken worden ook de andere genomineerden aan u voorgesteld. De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 24 augustus, de gala-avond van het Wat ’N Kunst festival.