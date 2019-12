Een hele puzzel maar het Leekster Voetbalgala staat in de steigers

LEEK – Vanaf vrijdag 20 december staat het grootste zaalvoetbalfeest van de regio weer op het programma. Het Leekster Voetbalgala, dit jaar alweer voor de 34ste maal georganiseerd, belooft weer veel spektakel. Met een recordaantal teams zal het een waar voetbalfeest worden.

Sinds eind augustus is het bestuur alweer bezig met de organisatie van het toernooi in Leek. En dat is ook nodig, want met zestig deelnemende teams is het nogal een klus om alles in te delen. De reden van de groei voor het toernooi, ligt hem volgens voorzitter Marja Wardenier-Adema in het feit dat het toernooi onder dames steeds populairder wordt. ‘Je ziet steeds meer damesteams die ons toernooi weten te vinden. Dit wordt nu de vierde keer dat we – naast herenteams – ook damesteams hebben. Bij de heren zie je ook een lichte groei, maar het meeste komt van de dames.’



Het totale aantal van zestig teams is niet niks, zo beaamt Marja. ‘Wat mij betreft is dit ook zo’n beetje ons plafond’, zegt ze. ‘Dat heeft er ook mee te maken dat je met bijvoorbeeld de feestdagen zit. En ook de avond vóór kerst is een probleem, want dan komen de Christelijke verenigingen in de knel. We moeten daarom in een hele korte periode alles plannen. Want je zit ook nog met een hele korte winterstop en met voetbalkampen. Dat maakt het een hele puzzel.’

Volgens Marja is de sfeer tijdens het Leekster Voetbalgala uniek te noemen. ‘Ik ervaar het zelf nu al jaren. Er heerst een soort reüniegevoel. De spelers treffen elkaar wellicht in het uitgaansleven, maar zien elkaar meestal niet voetballen. Nu kan dat wel en het is best leuk om bij elkaar te komen kijken’, stelt zij. ‘Daarnaast trekt het toernooi een grote groep voetballiefhebbers. In deze periode van het jaar, waarin de meeste mensen een paar dagen vrij hebben, gaat men toch gauw even naar het zaalvoetbal toe. In het sportcafé van de Topsporthal is het altijd gezellig. Vaak staat dan het WK Darts op, voor veel bezoekers ook interessant om te volgen. Al met al een leuk sfeertje.’

Naarmate het toernooi vordert, neemt ook de spanning toe. ‘En daarmee de rivaliteit. Dat geeft ook een extra dimensie. Persoonlijk vind ik de tweede ronde het leukst. Tijdens de gala-avond zie je dat ploegen wat gereserveerder en met minder risico gaan spelen. In de tweede ronde is dat nog niet het geval’, zegt Marja.

Tegelijk merkt de voorzitter van het Voetbalgala dat het toernooi zeker leeft bij de verschillende clubs. ‘Het is best een prestigieus toernooi’, beaamt zij. ‘Dat merk je echt. Ondanks het feit dat er geen prijzengeld valt te verdienen, gaat men er echt voor. De ploegen hoeven zelf trouwens ook geen inleggeld te betalen. Teams doen bij ons gratis mee. Alleen het publiek betaalt, maar als die een all-in kaart kopen, kan dat makkelijk uit.’

De volledige loting:

B-toernooi

Poule A: Zuidlaren, OKVC, RWF, Makkinga

Poule B: Zevenhuizen, Harkema Opeinde, Zeester, Westerkwartier

Poule C: De Lauwers, Fochteloo, Glimmen, Haren

Poule D: Haulerwijk, Ezinge, Bakkeveen, Nieuw-Roden za

A-toernooi

Poule E: VEV’67, De Wilper Boys, Nieuw-Roden zo, Omlandia, Nummer 1 Poule D

Poule F: TLC, De Griffioen, Waskemeer, NEC Delfzijl, Nummer 1 Poule A

Poule G: Marum, ONR, ODV, Veenhuizen, 1e beste nummer 2

Poule H: Grootegast, Grijpskerk, Niekerk, Zuidhorn, Nummer 1 Poule B

Poule I: VAKO, DIO Oosterwolde, Opende, Actief, 2e beste nummer 2

Poule J: HFC’15, Roden, GOMOS, Peize, Nummer 1 Poule C

Vrouwentoernooi:

Poule A: Nieuw-Roden, Haulerwijk, Waskemeer, Oerterp

Poule B: EKC, Zevenhuizen, VEV’67, Opende

Poule C: Roden, Marum, Peize, HFC’15

Poule D: De Wilper Boys, VAKO, TLC, Westerkwartier

Poule E: Grootegast, JVC Oostenburg, GOMOS, NEC Delfzijl

Speeldata 34e Leekster Voetbalgala

Vr. 20 dec. B-toernooi

Za. 21 dec. Vrouwen 1e ronde

Vr. 27 dec. A-toernooi

Za. 28 dec. A-toernooi

Ma. 30 dec. A-toernooi

Vr. 3 jan. Vrouwen 2e ronde

Za. 4 jan. 2e ronde A-toernooi

Za. 11 jan. Gala-avond