‘Een internationaal klassiek festival in Roden zou fantastisch zijn’

Ben Douwes in de race voor Kunst&Cultuur prijs

RODEN – Hij zette de huiskamerconcerten op de kaart. Hij wist jazz en klassieke muziek op de programmering van Theater Winsinghhof te krijgen. Daarmee heeft hij het leefklimaat van jazz-minnend publiek uit Roden en omgeving behoorlijk verbeterd, weet hij. Zelf speelt Ben Douwes (79) uit Roden ook nog eens verdienstelijk saxofoon. Met zijn Saxofoonquintet Opus 5 staat –ie gemiddeld zo’n 10 keer per jaar op de planken. Treedt op in theaters, kerkjes zalen en huiskamers. “Mijn droom? Een internationaal klassiek festival in Roden. Zoals ze dat in Oranjewoud en Meppel hebben, dat zou fantastisch zijn.”

Jarenlang was Ben Douwes directeur van de Nederlandse Middenstandsbank in Roden. Toen hij werd overgeplaatst naar Winschoten en Drachten bleef hij 28 jaar weg uit het dorp van Ot en Sien. 11 jaar geleden kwam hij terug en betrok samen met zijn vrouw een woning aan de Wiekslag, in nagenoeg hartje centrum. “Ik kwam in contact met Theater de Winsinghhof, toen net nieuw. Tot mijn verbazing was er geen jazz en klassieke muziek geprogrammeerd. Ik vroeg toenmalig directeur Ids Dijkstra naar de reden. Jazz door professionele musici, daar hangt een prijskaartje aan, zei hij. Om te vervolgen met: ‘daar komen misschien een man of twintig op af. Dat kan niet uit, daar moet geld bij. Ik speel zelf saxofoon, ik dacht: wat zou het toch leuk zijn dat we een huiskamerconcert kunnen organiseren? Heel geschikt voor twintig man. Dat idee had ik Drachten ook al, maar vond het een te grote plaats. Ik heb een oproep in de krant geplaatst (zo’n 10 jaar geleden nu) of er gezinnen zijn die hun huiskamer te beschikking willen stellen voor dit idee. 25 aanmeldingen kwamen er binnen. Conclusie: er zijn liefhebbers in Roden maar die werden niet bediend. Ik ben met het idee voor de huiskamerconcerten naar de Culturele Kring gestapt en kreeg 1.500 euro subsidie. Het eerste jaar was meteen een succes: 1000 kaarten verkocht voor 15 huiskamers. Per huiskamer worden er op één middag 3 concerten gehouden. Mensen kopen dus een kaartje voor drie verschillenden concerten die ze van tevoren aan hebben kunnen geven. Dat leverde 340 bezoekers op. Het tweede jaar verkochten we 1250 kaarten het derde jaar zo’n 1000. Tot het laatste concert in 2017 bleef dat aantal stabiel. In 2018 lukte het niet om de organisatie rond te krijgen. Het lastige was dat de startsubsidie fluctueerde. De ene keer was het 500 euro minder, dan weer 1.000 euro meer. Daar was geen berekening op los te laten. En het hielp ook niet dat de Winsinghhof in financiële problemen raakte. Ids Dijkstra vertrok. Hij had ondertussen al veel voor ons uit handen genomen. De kaartverkoop had –ie al overgenomen, net als de administratie en de publiciteit. Zelf deed ik de programmering. Interim-directeur Nina Hiddema was wel enthousiast, maar durfde het niet aan. In middels zijn we in gesprek met de huidige theaterdirecteur Natalie Straatman. Zij vindt de huiskamerconcerten helemaal geweldig. We gaan het weer doen! En wel op 22 maart van volgend jaar!”

De huiskamerconcerten zijn niet het enige waarvoor Ben Douwes zich hard heeft gemaakt. Ook wist hij het jazzfestival en het klassiek festival op de menukaart van het theater te krijgen. Resultaat: uitverkocht. Het volgende klassiek festival staat gepland voor 20 oktober dit jaar. Dan bescheiden: “ik heb wel wat losgemaakt merkte ik. Er zijn mensen die tegen me zeiden: ‘Sinds jij die concerten organiseert vind ik het weer leuk worden in Roden. Het leefklimaat is verbeterd’. Een mooier compliment kun je niet krijgen toch? Kijk, Roden wordt op muzikaal gebied vooral bediend door Volksvermaken. Niet badinerend bedoeld, maar het is een ander publiek. Of ik nog een droom heb? Een internationaal klassiek festival zou fantastisch zijn. Dat hebben ze op Schiermonnikoog ook. En in Oranjewoud en Meppel. Roden landelijk in beeld. Het kan. De bezoekers van de huiskamerconcerten komen uit alle hoeken van Nederland. Van Zeeland tot Zwolle, van Boxmeer tot Harlingen. Ze roemen de omgeving en de gastvrijheid. Het zou een mooie promotie van Noordenveld zijn. Maar goed, dan heb je ook steun nodig van de gemeente. Die hebben andere prioriteiten vermoed ik. Die denken niet: we geven een tonnetje aan Ben Douwes. Dat snap ik ook wel. ‘

Douwes speelt saxofoon vanaf zijn 16e. Dat is hij altijd blijven doen, naast zijn drukke baan als directeur van de ING-bank. “De een staat op de golfbaan, ik speelde saxofoon. Waarom? Je bent voor heel even in een andere wereld. Ik heb jaren in een bigband gespeeld. We begeleidden het wereldkampioenschap stijldansen en de Europese danskampioenschappen. We repeteerden bij Café Boonstra in Peize. Ik heb nog steeds contact met de muzikanten. Een aantal speelt nu bij het Metropole orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze hebben het nog altijd over die tijd bij Cas en Yvonne Boonstra.”

79 of niet, zelf staat Ben Douwes met zijn Saxofoonquintet Opus 5 gemiddeld zo’n 10 keer per jaar op de planken. Treedt op in theaters, kerkjes zalen en huiskamers. Wie vindt dat de Kunst&Cultuur prijs moet prijken op de schoorsteenmantel van Ben Douwes kan z’n stem uitbrengen! Dat kan via de website: kunstencultuurprijs.nl of via het stemformulier hieronder. Het formulier kan ingeleverd worden bij het kantoor van de Krant: Gedempte Haven 5 in Roden. Opsturen mag uiteraard ook. In de aankomende weken worden ook de andere genomineerden aan u voorgesteld. De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 24 augustus, de gala-avond van het Wat ’N Kunst festival.