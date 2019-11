‘Een Kerstverhaal moet iets Disney-achtigs hebben’

Henny Bouwman schrijft dit jaar het Kerstverhaal

NORG – Het mag dan nog november zijn, op de burelen van De Krant in Roden wordt alweer hard gewerkt aan de Kerstkrant. Voor dat kerstnummer wordt ieder jaar een Drents kerstverhaal geschreven. Net als voorgaande jaren is een schrijver, aangesloten aan het collectief van Moi Noordenveld, hiervoor verantwoordelijk. Dit jaar is dat Henny Bouwman uit Norg.

‘Het is voor het eerst dat ik het Kerstverhaal heb geschreven’, zegt Henny. ‘Ik had het blijkbaar al eens eerder aangeboden en op de Rowolmerfair vroeg Albert Boelen aan mij hoever ik met mijn verhaal was. Ik was het eigenlijk alweer vergeten.’ Gelukkig had Henny al vrij snel een idee hoe ze het aan wilde pakken. ‘Ik vind dat een kerstverhaal iets Disney-achtigs moet hebben. Dat wil zeggen dat er het soms een beetje zielig mag zijn, maar dat het uiteindelijk gewoon een mooi verhaal is. Daarbij wilde ik dat het echt gebeurd zou kunnen zijn en moest het natuurlijk in het Drents.’

Inmiddels schrijft Henny nu zo’n vier jaar in het Drents. ‘Daarvoor schreef ik al wat in het Nederlands. En voor mijn kleinkinderen schrijf ik kleine boekjes in het Nederlands’, zegt ze. ‘Maar in het Drents schrijven, dat vind ik mooier. Ik heb er een cursus voor gevolgd en heb het nu onder de knie. Ik schrijf veel uit mezelf, maar ben ook aangesloten bij de Schriefclub van het Huus van de Taol. Daarmee gaan we iedere maand met een thema aan de slag. Dan krijgen we uitleg over het schrijven van een gedicht of een verhaal. Persoonlijk kan ik beter uit de voeten met gedichten, merk ik.’

Niet zo verwonderlijk ook dat Henny al twee boekjes met gedichten liet uitgeven. Toch ging het schrijven van het Kerstverhaal (wat toch jaarlijks twee krantenpagina’s in beslag neemt) haar goed af. ‘Het verhaal begint op een begrafenis. Als even later de dochter en kleindochter van de overledene haar huisje staan op te ruimen, vinden ze een cadeau voor de kerstdagen. Het blijkt een cadeaubon te zijn om een kerstviering te organiseren voor meerdere mensen’, zegt Henny, die verder niet al te veel van het verhaal wil weggeven.

‘Ik denk dat het verhaal goed gelukt is’, zegt Henny. ‘Zelf werk ik eigenlijk nooit met vaste thema’s. Al schrijf ik het liefst over de tijd van nu. Sommige Drentse schrijvers vertellen louter over het verleden, terwijl je ook mooie verhalen over het nu in het Drents kan vertellen.’ Volgens Henny is de Drentse taal daarbij tegenwoordig bezig aan een comeback. ‘Ik denk dat het weer meer wordt. Ik hoor jongeren het onder elkaar spreken in kleinere dorpen. Men schaamt zich er niet meer voor dat ze dialect spreken. Dat was eerder meer aan de orde. Toen ik in Assen op school zat, vonden de Assenaren de leerlingen van buitenaf gauw ‘boers of dom’. Ik denk en hoop dat dit minder is geworden.’ Toch dienen jonge Drentse schrijvers zich niet zo makkelijk aan. ‘Dan zou er eerst meer aandacht voor Drents op school moeten zijn. Nu heb je de Meertmoand Streektoalmoand, waarbij basisschoolleerlingen worden voorgelezen. Dan zie je dat veel van hen het ook begrijpen. Op de middelbare moet er ook aandacht voor zijn. Niet middels voorlezen denk ik, maar bijvoorbeeld af en toe een Drentse les.’

Terug dan naar het Kerstverhaal wat, na twee maanden schrijven en schaven, ruim voor tijd klaar is. ‘De boodschap van het verhaal moet de lezer er zelf uit halen. Het verhaal is niet echt gebeurd, maar had wel kunnen gebeuren. En uiteraard blijft er iets vanuit mijzelf in het verhaal achter. Dat gaat immers altijd zo, wanneer je een verhaal schrijft.’

Het Kerstverhaal van Henny is te lezen in het kerstnummer van De Krant. Deze verschijnt dit jaar op dinsdag 17 december, ruim een week voor kerst.