Een koek om van te smullen

NOORDENVELD/ NORG – Wegens groot succes werd er afgelopen vrijdag een tweede bakworkshop voor mantelzorgers in de gemeente Noordenveld georganiseerd. Buiters Bakboerderij zorgde voor de ingrediënten en stelde het recept samen van een lekkere Oranjekoek. De bakworkshop werd online gepresenteerd. Moeder Anke Braam en haar 12-jarige dochter Marinda uit Norg deden enthousiast mee aan de bakworkshop. Zij kregen uit handen van mantelzorg vrijwilligster Thea Keverkamp een tasje met alle benodigdheden aan de voordeur uitgereikt (foto).

‘Ik vind dit een mooi initiatief om aan mee te doen. Ditmaal deed ook mijn jongste dochter Miranda mee. Wij doen mantelzorg voor dochter en zus Lyanne. Zij heeft PDD-NOS en dagelijks hebben wij te maken met de daarbij voortkomende problematiek. Lyanne heeft structuur, duidelijkheid en veel uitleg nodig. Wij geven haar die zorg en aandacht. Ik vind het gewoon heel erg mooi om te zien dat ook Miranda van deze activiteiten geniet. Het doet haar goed om op deze manier even aan de slag te zijn. Fantastisch om te zien,’ laat Anke Braam weten.

Ditmaal werd er een Oranjekoek gemaakt. Hennie Verbeek – de Jong is als medewerker van Welzijn in Noordenveld kartrekker van dit initiatief. ‘Er hebben zo’n 40 mensen meegedaan aan deze online bakworkshop. We doen dit omdat het de mantelzorger even wat afleiding geeft. Even de zinnen verzetten. Daarnaast is het voor ons ook even een mooi contact moment. We geven de tas met ingrediënten af aan de deur en spreken iedereen even. Een mooi moment om te horen hoe het gaat en of we nog iets voor hen kunnen betekenen.’

Dat de Oranjekoek prima in de smaak viel bewijzen Anke en Miranda Braam. ‘We hebben deeg gemaakt, glazuur aangebracht en slagroom opgespoten. De volgende dag hebben we er lekker van gesmuld.’

Maandelijks is er een informatieve – of ontspannende activiteit voor mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Zowel het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld als WiN zijn hierbij betrokken.