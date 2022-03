Een lekkere lunch in De Essen

PEIZE – Een kleine 20 ouderen deden zich afgelopen vrijdagmiddag te goed aan een lekkere lunch in het dorpshuis De Essen. Welzijn in Noordenveld, medewerkers van Ons T hoes en vrijwilligers van het dorpshuis hadden de lunch georganiseerd. ‘Naar verwachting gaat het dorpshuis dit twee keer per maand organiseren,’ laat WiN medewerker Erik van der Heide tevreden weten. ‘Het is een mooie activiteit voor ouderen om elkaar gezellig te ontmoeten, contacten op te doen en hun kennissenkring te vergroten. Ik ben daarom ook erg blij dat het dorpshuis dit initiatief heeft opgepakt en er mee verder gaat. Dat vind ik een goede ontwikkeling.’ De lunch bestond uit een lekker soepje en pannenkoeken. Door de buffetopstelling konden deelnemers elkaar opzoeken en van tafelgenoot wisselen indien daar behoefte aan was.