Een lesje recyclen op het brengstation van Roden

RODEN – Wie denkt dat alles op z’n gat ligt in Roden tijdens de vakantie: vergeet het. Normaal gesproken is Jan Louwes, als hij niet on tour is door de gemeente tenminste, op de gemeentewerf te vinden. Afgelopen dinsdag liep dat anders. Het busje van de buitenburgemeester stond voor het brengstation aan de Overslagweg geparkeerd. Niet om de om de boventallige spullen van zijn zolder te dumpen, maar om kinderen van het Hoera-leesproject te vertellen over het recyclen van afval. Want daar weet Jan, die ook nauw betrokken is bij het toekomstige Roder recyclecentrum, alles van.

We treffen Jan Louwes samen met een groepje kinderen aan op de weegbrug voor het brengstation. Bewustwording van het milieu en daarbij ook afval, kan niet vroeg genoeg beginnen vindt hij. En dus werkt hij graag mee aan het Hoera-leesproject dat ook in de vakantieperiode leuke dingen voor kinderen organiseert. Ghazal, Jasmijn, Rosa en Felicia hangen aan zijn lippen. Ghazal neemt de rol van de pers op haar. In een kladblok schrijft ze op wat Jan allemaal vertelt. Edith, vrijwilliger bij Hoera, kijkt tevreden toe. Even verderop staat Sjoukje, ook vrijwilliger, met een stel kids vliegers te fabriceren. Vliegers van, u raadt het, oude kranten. Ze worden op spanning gehouden met houten stokjes. Als de staart vastgeplakt is moeten ze natuurlijk even de lucht in. Dat blijkt uitstekend te lukken. Ook leuk (en handig) zijn de portemonneetjes van oude melkpakken. En de tasjes gemaakt van afgedankte t-shirts. De dames van Hoera hebben zich voor de gelegenheid voorzien van bijzondere -zelf geknutselde- hoofddeksels. Zo ook Elly Pries. En de voorleesmevrouw die kinderen vermaakt met een spannend verhaal. Trijn Riks is er ook. Vrijwilliger van het eerste uur. Zo’n twintig kinderen zijn vandaag op de werf te vinden, weet ze te vertellen. ‘Deze kinderen gaan om wat voor reden dan ook niet op vakantie. Zo hebben ze tóch iets leuks te doen. Daar doe je het voor hè? Ze mogen zelfs een rondje mee op de vuilniswagen. Geweldig toch?’ In een loods op het terrein sloopt Benjamin een alarminstallatie uit elkaar. Hij is benieuwd wat er allemaal in het apparaatje zit. Terwijl Jan Louwes de kinderen vertelt over het toekomstige nieuwe recyclestation waar zo’n beetje alle afgedankte spullen een tweede leven krijgen, gaat de redacteur ervandoor. Het is alles behalve saai op een doordeweekse dinsdag in de zomervakantie.