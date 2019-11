Een lustrum voor K38!

RODEN – K38 zou K38 niet zijn, als zij hun eerste lustrum niet zouden opluisteren met een fraaie en uitgebreide expositie. Afgelopen vrijdag vond de opening van ‘Kleur en Variatie’ plaats. Onder deze naam is prachtige Drentse kunst verzameld en tezamen gebracht. De Ongenode Gast nam een kijkje bij de opening.

Het begint al te schemeren wanneer de bolide geparkeerd wordt aan de Kanaalstraat. Het ontvangst is hartelijk. Leo van der Heiden, voorzitter van de Stichting Kunstencentrum K38, heet de gasten van harte welkom en wijst hen op de garderobe. Eenmaal binnen loopt de Ongenode Gast al gauw tegen bekenden aan. Alie Folkerts is er, evenals Peter de Vis en pr-verantwoordelijke Monique Stienstra.

De werken in de expositieruimte zijn van hoogstaande kwaliteit. De heren Herman Heetla en Remmelt Booij hebben de werken ‘verzameld’. Zij reisden stad en land af om werken voor de expositie te beoordelen. Het eindresultaat mag er zijn. Dat ziet ook exposant Fokko Rijkens, die opgewekt praat met één der aanwezige kunstliefhebbers. Ondertussen ziet de Ongenode Gast nog wat bekende gezichten. Oeds Keizer bijvoorbeeld, maar ook Iwe Hut, Peter O. Gerrits (zie Kleintje Culltuur!) en Janneke Ulrich.

Terwijl ondergetekende zich laaft aan een prachtig schilderij, wordt achter hem opeens ‘Happy Days’ ingezet. De zingende dames in vrolijke jurkjes blijken de Serenade Sisters te zijn en zijn gevraagd om vandaag een muzikale bijdrage te leveren.

Het loopt tegen kwart over vier als voorzitter Leo het woord richt tot de aanwezigen. Hij begint met de opmerking dat de lezing van Anne Knipping – in tegenstelling tot wat de flyer aangeeft – plaatsvindt op donderdag 21 november. Daarna staat de voorzitter even kort stil bij het lustrum. Hij roemt de vele vrijwilligers, alsmede oud-wethouder Gerrit Alssema (vandaag ook aanwezig). Ook Jelly van den Bosch wordt genoemd en Piet van de Riet (penningmeester van het eerste uur) krijgt eveneens een vermelding.

Na de speech volgt een muzikaal intermezzo verzorgt door Jan Kees Braaksma. Na zijn blokfluitsolo neemt wethouder Jeroen Westendorp het woord. Hij geeft aan namens het voltallige college trots te zijn op wat K38 door de jaren heen bereikt heeft. Daarna spreekt hij de wens uit dat de blokfluitmuziek kunstliefhebbers moge lokken naar K38, zoals de rattenvanger van Hamelen dat ooit deed. ‘Maar hij heeft de inwoners van Hamelen daarmee gestraft!’, merkt Braaksma vanuit het publiek op. De aanwezigen kunnen er smakelijk om lachen. Tot slot geeft Westendorp aan dat alles valt of staat bij mensen die samen komen om iets te organiseren. Ook de wethouder ziet de belangrijke rol van de vrijwilligers zeker in.

Na Westendorp is het de beurt aan gedeputeerde Cees Bijl. ‘Ik ben gewend te improviseren, maar zag net dat je daar voorzichtig mee moet zijn’, refereert hij aan de opmerking van zijn voorganger. Ook de gedeputeerde hamert nog maar eens op de waarde van vrijwilligers. ‘Ik heb bewondering voor wat hier is neergezet’, laat Bijl weten. Het zijn mooie en uiterst verdiende woorden.

Na de speeches van de hoogwaardigheidsbekleder, geeft Sjouke Dekker nog een inhoudelijke inleiding over de rijke expositie. Het is al bijna donker, wanneer de Ongenode Gast zijn biezen pakt. Hij mag dan geen kenner zijn, één ding staat vast: de expositie in K38 is zeer de moeite waard.

Wat: opening expositie ‘Kleur en Variatie’ in K38

Wanneer: vrijdag 8 november

Hoe laat: 16:00 uur