Een nieuwe voorstelling voor, door en met Westerkwartierders

Noar Huus krijgt een vervolg!







WESTERKWARTIER – In het najaar van 2019 zorgde de theatervoorstelling Noar Huus voor een hoop spektakel in de gemeente Westerkwartier. Een jaar lang hadden Emil Klok en Saskia Broertjes samen met een grote cast gewerkt aan de theatervoorstelling, die vervolgens in september in première ging. De voorstelling kon rekenen op zo’n 3500 bezoekers, die louter positieve reacties hadden. Nu, ruim twee jaar later, zijn Emil en Saskia druk bezig om een vervolg op Noar Huus te presenteren. “De voorstelling in 2019 was zo’n succes, dat het begin dit jaar weer begon te kriebelen”, vertellen de twee. “En als je iets wilt, moet je het eigenlijk gewoon doen”.



De ideeën voor Noar Huus waren in 2018 ontstaan. Emil en Saskia, die in het dagelijks leven ook werkzaam zijn in de evenementenbranche en de theaterwereld, woonden destijds al enige jaren in Niekerk en hadden in de gaten dat er in de regio veel op het gebied van cultuur werd gedaan, maar dat daar weinig aandacht voor was. “Op cultureel vlak bruisde het hier best wel”, vertelt Emil. “Er werden verschillende dingen georganiseerd, maar dat was vrij kleinschalig. We zijn hier in de streek niet echt van het borstkloppen en dus stonden de culturele evenementen ook niet in de spotlights. Samen met Hielke Westra, toen nog geen wethouder, en Roelf Postma, van destijds Kunstbedrijven Westerkwartier, kwamen we toen tot de conclusie om cultuur in deze regio écht op de kaart te zetten. We wilden onszelf laten zien, ook omdat in 2019 de gemeentelijke herindeling plaatsvond. Het zou een mooie ‘opening’ zijn van de nieuwe gemeente Westerkwartier”.



Al vrij snel ontstond toen het idee om een theatervoorstelling te produceren, gericht op de cultuur, het landschap en de identiteit van het Westerkwartier. Het resultaat was Noar Huus; een prachtige theatervoorstelling die werd gespeeld in het weiland van boer Gert Datema in Niekerk; het exacte midden van de gehele gemeente Westerkwartier. “Aan de voorstelling werkten in totaal zo’n honderd man mee”, zegt Saskia. “Velen van hen hadden nooit verwacht in een voorstelling te spelen, maar het was echt geweldig. We hebben verschillende speelavonden gehouden en daar kwamen in totaal zo’n 3500 bezoekers op af”.



Noar Huus was een daverend succes, waar vele Westerkwartierders een prachtige herinnering aan hebben. Aangezien deze voorstelling alweer even achter ons ligt, is het nu tijd voor een vervolg. “Begin dit jaar kwamen Saskia en ik tot de conclusie dat het wel tijd is voor iets nieuws”, zegt Emil. “We wilden wederom een theatervoorstelling produceren, omdat we van de vorige zulke mooie herinneringen hadden”. In deze nieuwe voorstelling willen de twee iets kenmerkends laten zien van het Westerkwartier. Iets wat misschien niet direct voor de hand ligt, maar wat duidelijk uit te leggen is. “Het Westerkwartier is namelijk een groot aantal muziekkorpsen en fanfares rijk”, legt Saskia uit. “In totaal zijn het er maar liefst 23. Deze muziekkorpsen spelen dan ook de hoofdrol in de theatervoorstelling”.



Het nieuwe stuk is gebaseerd op de films West Side Story en Fanfare. In de voorstelling zullen verschillende muziekgroepen tegen elkaar strijden en zit er ook een ‘love story’ in. Een hele andere soort theatervoorstelling dan Noar Huus. “We vinden het ook belangrijk dat het geen herhaling van zetten is”, zegt Saskia. “Zo kiezen we voor een compleet ander verhaal en locatie, verschillende disciplines en diverse soorten muziek. Daarnaast hopen we ook nieuwe spelers aan te kunnen trekken. Zo kunnen we met de voorstelling ook mensen met elkaar verbinden”.

Momenteel zijn twee jonge schrijvers bezig met het schrijven van het script van de nieuwe voorstelling. Naar verwachting vinden in januari 2022 de audities plaats en kan de voorstelling dan echt worden opgestart. De bedoeling is dat de première dan wederom plaatsvindt in september. “Iedereen mag meedoen aan de audities, maar het leukste zou zijn als het voor, door en met Westerkwartierders gemaakt wordt. Echter sluiten we ook niemand uit. Dus als er wel mensen van buitenaf mee willen doen, zijn die van harte welkom”, aldus Emil. De twee kijken ontzettend uit naar de komende periode. “Er is niets mooiers dan een nieuwe voorstelling te kunnen maken. We voelen de drang om iets nieuws te produceren. Dat maakt ook dat we vol energie met deze nieuwe voorstelling aan de slag gaan”, besluit Saskia.