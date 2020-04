Een online onderneming beginnen in deze lastige periode

In economisch onzekere tijden lijkt het wellicht minder aantrekkelijk om een eigen onderneming te beginnen. Durf je de zekerheid van een vaste baan op te zeggen voor het uitwerken van je eigen ideeën? Geef je een deel van je uitkering op, om wellicht meer te verdienen met een eigen bedrijf? In dit artikel zoomen we in op de mogelijkheden die je hebt, wanneer je een online onderneming start in een lastige periode als de huidige. Vaak blijkt het niet noodzakelijk te zijn om te kiezen tussen een vaste baan en een eigen onderneming, of tussen een WW-uitkering en een bedrijf. Kies bijvoorbeeld voor een webshop, welke je naast je huidige inkomen kunt opbouwen.

Een webshop starten naast je bestaande baan

Het starten van een webshop is de laatste jaren steeds makkelijker geworden. Kennis over de techniek achter een website of webwinkel is niet langer benodigd. Kies bijvoorbeeld voor een platform als Shopify, waarmee je binnen een paar muisklikken een webshop hebt! Het platform verzorgt de techniek, zodat jij de focus kunt behouden op het aanbieden van producten en het helpen van klanten. Voor een webshop via Shopify of vergelijkbare aanbieders betaal je maandelijks een vast bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent!

Een bijkomend voordeel van een platform als Shopify is dat je geen hoge kosten betaalt voor de vormgeving van je webshop. Je hebt bij deze platforms de keuze uit verschillende bestaande lay-outs. Wel zo makkelijk als je snel wilt starten.

Dropshipment als interessante optie voor webwinkels

Wellicht heb je slechts een klein budget om in de webshop te kunnen investeren. In dat geval wil je de kosten zo beperkt mogelijk houden en liever geen grote investeringen doen vooraf. Een interessante optie hierbij is dropshipment. Bij dropshipment houd je geen eigen voorraad aan, maar zorgt een leverancier voor het afleveren van bestellingen bij klanten. Middels digitale koppelingen is het mogelijk om dit proces automatisch te laten verlopen. Zo ben je enkel verantwoordelijk voor het bieden van een klantenservice! Ideaal, wanneer je de webshop naast een baan wilt beheren.

WW-uitkering combineren met een eigen onderneming

Ben je door de huidige situatie je baan verloren? In veel gevallen zal je in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Een WW-uitkering betekent echter niet, dat je geen online onderneming kunt starten. Voor mensen met een WW-uitkering gelden wel een aantal eisen waaraan voldaan moet worden. Zo wordt er door het UWV een verplichte training aangeboden. Deze training helpt je uit te zoeken of het starten van een onderneming echt wat voor je is. Zelfs zonder WW-uitkering kan het interessant zijn om deze online training te volgen. Hierbij komen namelijk ook andere factoren van een onderneming aan bod. Denk bijvoorbeeld aan belastingzaken.

Tip: door op de dag waarop je WW-uitkering ingaat een webshop te starten kom je mogelijk in aanmerking voor een startperiode. In deze periode heb je geen sollicitatieplicht en behoud je een deel van je WW-uitkering. Zo heb je alle tijd om aan je eigen online onderneming te werken. Op de website van het UWV lees je hier meer over.

