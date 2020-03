Een Oogcafé? Daar moet de Ongenode Gast meer van weten

LEEK – In dienstencentrum De Schutse vond afgelopen week het eerste Oogcafé Westerkwartier plaats. Een bijeenkomst georganiseerd om mensen met minder of geen zicht te informeren over allerlei zaken die te maken hebben met verschillende oogaandoeningen. En bovendien moest het gewoon een gezellig samenzijn worden. De Ongenode Gast nam een kijkje.

De Schutse dus. Op wat misschien wel de eerste lentedag van het jaar mag worden genoemd, is het ouderwets druk in het dienstencentrum. Zoals het er eigenlijk altijd wel druk is. De Schutse verbindt mensen in de regio als geen ander en fungeert als veilig onderkomen voor vele verenigingen en initiatieven. De schuifdeuren door en dan meteen de eerste deur door. Daar treffen we Bert Zwart, één der organisatoren van het allereerste Oogcafé in het Westerkwartier. Over de telefoon sprak hij nog de wens uit dat hij vanmiddag zo’n tien mensen mocht verwelkomen, in de praktijk zien we ruim het dubbele. Een prachtige opkomst dus, zo concludeert hij. Die conclusie trekt ook Jan Harke Venema, die de Ongenode Gast kent van de SMA-raad in Noordenveld. ‘Wat een volk’, bromt hij.

Als iedereen voorzien is van een bakkie koffie, neemt Bert het woord. Uiteraard is hij blij met zo’n volle bak. Het is het derde Oogcafé in de provincie, met stad Groningen en Delfzijl als voorlopers. In totaal zijn er zo’n zestig in het hele land en als het aan Bert ligt, wordt dit een terugkerende bijeenkomst op de tweede woensdag van de maand in Leek.

Om elkaar te leren kennen, wordt er een voorstelrondje gehouden. Al gauw blijkt dat men niet alleen uit de buurt van Leek komt. Zo is er Gerke uit Siegerswoude, die al vanaf haar geboorte slechtziend is. Ook Menne Martini uit Niezijl is er. Overigens is niet iedere bezoeker slechtziend. Dat geldt onder andere voor uw redacteur, die weliswaar gewapend is met een bril, maar zich (nog) niet slechtziend hoeft te noemen. Ook Albert Graansma is niet slechtziend, maar aanwezig namens het Platform Toegankelijkheid. Datzelfde geldt voor Elly Dragstra. Ook zij is nieuwsgierig naar het eerste Oogcafé en wil graag weten of het platform nog iets voor de bezoekers kan betekenen.

Frans Strijk uit Assen is er ook. Hij is in zijn eigen dorp betrokken bij het Oogcafé en las over het initiatief in Leek. Gedurende de middag blijkt hij enkele goede tips voor zijn lotgenoten te hebben. Jan Berends uit Leek is in zijn rechteroog het zicht kwijt, maar zijn buurvrouw heeft een complexer probleem. ‘Ik waan mij tussen de zienden en niet-zienden in’, stelt zij. ‘Ik vind namelijk niet dat ik slechtziend ben, maar aan het eind van de dag ben ik ontzettend moe omdat ik de hele dag door moeite moet doen om alles te zien.’ Zij vraagt zich dan ook af: ‘Wanneer was voor jullie het moment dat jullie stopten het te proberen en accepteerden dat jullie niet meer alles konden zien?’. De antwoorden zijn verschillend, voor iedereen is het anders.

Jeroen de Werker, ambulant begeleider bij Bartimeus, herkent veel van de verhalen die worden verteld. ‘Wij proberen samen met de cliënten te kijken naar wat ze kunnen. Het maakt niet uit hoeveel je ziet, maar hoeveel je leeft’, is zijn conclusie. Ondertussen deelt eenieder hun ervaringen. Hoe je, als je vroeger gewend bent alles te zien, steeds meer met je andere zintuigen moet werken bijvoorbeeld. ‘Kijken met je ogen gaat over in kijken met je vingers.’

Geert de Breucker is aanwezig namens Oogcafé Groningen en vertelt wat zij zoal voor activiteiten organiseren. Het enthousiasme groeit onder de aanwezigen en ideeën voor volgende bijeenkomsten zijn er genoeg. Ook wordt er gesproken over onder andere audiodescriptie. Dat blijkt tegenwoordig zelfs bij Bert Visscher aanwezig te zijn. Ook Uitzending Gemist beschikt sinds kort weer over audiodescriptie. ‘Is dat alleen met geluid?’, vraagt één der aanwezigen. ‘Als je niet kunt zien, heb je alleen geluid’, antwoordt een ander nuchter. Ruimte voor humor is er gelukkig genoeg.

Halverwege het café schenken de aanwezigen nog een bak koffie in en gaat de Ongenode Gast weer verder. Eén ding is zeker: het Oogcafé gaat een vervolg krijgen. Waarschijnlijk in een grotere zaal, want de opkomst was uitstekend. Voor slechtzienden en zienden een aanrader. Het volgende Oogcafé staat gepland op 8 april!

Wat: Oogcafé Westerkwartier

Wanneer: Woensdag 11 maart

Hoe laat: 14:00 uur