‘Een personage in één of twee woorden kenmerkend neerzetten: dat is de uitdaging’

Vincent Kortmann presenteert debuutalbum

PEIZE – De eerste roman van Peizenaar Vincent Kortmann is een feit. Het boek, ‘De tussenzus’ geheten, verschijnt bij de prestigieuze Amsterdamse uitgeverij Atlas Contact. De debuutroman vormt een mijlpaal voor Kortmann, die in een vorig schrijversleven vaak moeite had dingen af te maken. Zijn eerste boek smaakt in ieder geval naar meer. De Tussenzus rijgt zo langzamerhand de positieve kritieken aan elkaar.

De vierjarige studie aan de Groningse Schrijversvakschool was niet voor niets. Kortmann schreef daarvoor ook al, wist best een aardig verhaal op papier te zetten. ‘Maar ik maakte het lang niet altijd af. Daar had ik moeite mee’, vult hij zelf aan. ‘Dan verloor ik mijn interesse of inspiratie, en stopte ik er maar mee.’

Verder dan enkele – zeer lezenswaardige – bijdragen in literaire tijdschriften kwam het tot op heden niet. Tot nu dus. De Tussenzus is, na 2,5 jaar schrijven, eindelijk klaar. De reacties zijn tot nog toe lovend. Niet alleen van vrienden en familie, ook van bloggers die over literatuur schrijven. ‘Dat is leuk om te lezen’, geeft Kortmann toe.

In zijn boek schrijft de Peizenaar over zware thema’s. ‘Maar met een lichte toon. Ik houd van humor.’ Het boek gaat over een disfunctionele familie, waarbij een man centraal staat die door alle vrouwen in zijn leven is verlaten. Later is hij aangewezen op zijn stiefzusje, een rebellerende scholier die meent alleen met geweld het klimaatprobleem te kunnen oplossen. Een tikkeltje maatschappijkritisch past wel bij Kortmann. ‘Zo’n meisje die met de beste bedoelingen het klimaat wil redden, maar denkt dat dat alleen via een extreme manier te bereiken valt: dat zie je steeds meer. Dus ja, toch wel een beetje maatschappijkritisch.’

Kortmann laat zich graag inspireren door schrijvers als Esther Gerritsen, Rob van Essen en Dave Eggers. ‘Schrijvers die humor verwerken in hun werk, zonder het te licht te maken. Dat is de kunst’, meent Kortmann.

Zelf schrijft hij iedere dag. Het liefst op gezette tijden, want met twee kinderen is enige regelmaat geen overbodige luxe. ‘Ik ben niet heel beschrijvend. Het mooiste is om in twee woorden iemand treffend te kunnen omschrijven. Dat vind ik zelf een uitdaging.’

Als het aan Kortmann ligt is dit zeker niet zijn laatste boek. Een ingang bij een uitgeverij heeft hij al. En wát voor uitgeverij. Atlas Contact herbergt grote namen. ‘Dat iemand uit Peize daar dan een boek uitbrengt, is best bijzonder’, zegt Kortmann. Hij ervoer weinig druk vanuit de uitgeverij. ‘Ze keken wel mee, maar stuurden niet. Een redacteur gaf tips. Dat maakte dat ik soms een personage moest schrappen. Daar gaat nogal wat tijd in zitten, want dan moet je het hele boek door lopen. Maar uiteindelijk maakt dat het boek alleen maar sterker.’

Het schrijven van het boek nam Kortmann zeer serieus. Zo belde hij met een Eerste Kamerlid voor informatie, maar had hij ook een Officier van Justitie aan de telefoon. ‘In mijn boek komt het zusje met justitie in aanraking. Ik wilde weten hoe dat dan ging, zodat mijn boek dicht bij de waarheid bleef.’

Het boek van Kortmann is via Boekhandel Daan Nijman te koop. Voor 21,99 euro heeft de geïnteresseerde lezer een exemplaar. ‘Het is fantastisch dat Roden zo’n goede boekhandel heeft, met oog voor de regionale schrijvers’, voegt Kortmann toe. Na de presentatie in Amsterdam van twee weken geleden, volgt binnenkort een middag bij de boekhandel in Roden. Daar zal Kortmann zelf ook aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie op www.atlascontact.nl of op www.daannijman.nl.