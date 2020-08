Een potje Fortnite met de politie? Jazeker! In het Westerkwartier kan het straks

WESTERKWARTIER– Altijd al eens een potje Fortnite, FiFa of Warzone willen doen tegen een politieagent? Dit kan binnenkort! Politie Westerkwartier doet namelijk mee aan de landelijke pilot Politie Gaming. Op de PlayStation zijn agenten op verschillende tijden online zijn om te gamen met inwoners van het Westerkwartier. Politie Westerkwartier laat via social media-kanalen weten wanneer ze online zullen zijn. Meer weten of meedoen? Join de PS 4 community ‘gamen met de politie‘ of voeg het account POL_West15 toe.