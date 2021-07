‘Een prachtig doel voor een prachtige doelgroep’

Crowdfundigsactie voor dug-outs G-voetballers

RODEN – Eén wens ging al eerder in vervulling voor de G-voetballers van Noordenveld. Sinds twee jaar beschikt de club over een fraaie kunstgrasmat op het sportpark van ONR. Dat lukte dankzij vele acties, veilingen én het grote hart van toenmalig wethouder Gerrit Alssema. Die beloofde de helft van het twee ton kostende veld voor zijn rekening te nemen op voorwaarde dat de club zelf de andere helft bijlegde. Dat lukte. Nu zijn de pijlen gericht op een nieuw doel: twee dug-outs, vertelt Jan Dirk Zwerver die als bestuurslid al jaren betrokken is bij de Stichting G-voetbal Noordenveld. In de hoop om ook dit doel te kunnen realiseren is een crowdfundingsactie opgezet. Doneren kan nog tot en met 5 juli.

Jan Dirk Zwerver heeft iets met G-voetbal. Al is het maar om te zien hoe vreselijk veel lol de voetballers hebben in het spelletje. ‘De beleving bij de jongens is zo leuk. Ze hebben zoveel plezier. Het is jammer dat veel mensen bij G-voetbal, door die G, denken dat het voor spelers met een handicap is. Dat is beslist niet zo. Die G is geheel toevallig gekozen. Het was de eerste letter na de A, B, C, D, E, en F elftallen. Mensen met een handicap kunnen in het G-team spelen, maar ook spelers die om wat voor reden dan ook bij een reguliere club buiten de boot vallen zijn welkom. Dat kan op geestelijk, lichamelijk of sociaal vlak zijn. VEV’67 is begonnen met het G-voetbal. Toen zij gestopt zijn hebben Jannetta Roede en Annelies Buigholt het hier opgezet. Omdat er in Leek geen G-voetbal meer is, mogen spelers uit het Westerkwartier hier ook voetballen.’

Dug-outs dus. ‘Natuurlijk kun je zeggen: is dat nou nodig? Misschien niet per se. Maar als het regent staan ze wel langs de zijlijn. Dat is niet altijd even fijn. En deze doelgroep is wel eens moe, dan is het prettig dat ze even kunnen zitten. En bij de reguliere clubs hebben ze ook dug-outs. Ik dacht: laten we het gewoon proberen. Ik heb een offerte voor de dug-outs opgevraagd het doel aangemeld bij Stichting Uniek Sporten. We moeten vijfduizend euro bij elkaar zien te krijgen. Erika Broekema van Univé zag dat voorbij komen. Univé is matchfounder van Uniek Sporten. Ze zegde spontaan vijftienhonderd euro toe. Geweldig natuurlijk. We zitten nu op de helft. Of we de eindstreep halen is nog even spannend. Een donatie doen kan nog tot en met 5 juli via de link op de Facebookpagina Stichting G voetbal Noordenveld. Ik zou zeggen doen! Het is een prachtig doel voor een prachtige doelgroep!’