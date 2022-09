Een ronde langs de wagenbouwers: ‘Vrijheid Blijheid’

Welke dahlia’s prijken er straks op de Rodermarktwagens?

REGIO – Het is tijd om het hoofd te breken over de kleuren van de dahlia’s. Is het bij de één een uitgemaakte zaak, anderen vragen of ze er nog een nachtje over mogen slapen. Er is keuze uit 12 kleuren, van ‘white aster’ tot ‘gipsy night’ en van ‘yellow heaven’ tot ‘dark spirit’. Bovendien schijnt ook de ene vorm het beter te doen dan de andere, laat de verslaggever zich vertellen door ‘het bloemenmeisje’, zoals Jan Herman Kunst van Volksvermaken zichzelf vandaag noemt. Begeleid door burgemeester en wethouders en de andere volksvermakers wordt er een ronde gemaakt langs alle wagens. Eens kijken hoe ze er 27 dagen voor de optocht voor staan.

De eerste locatie van deze avond is de plek in Nieuw-Roden waar De Rank en De Tandem hun bouwdomein hebben. Op de wagen van De Rank springen een boomhut en een waterval in het oog. ‘Heb je het vliegtuig al gezien’, vraagt Harold. Het vliegtuig is neergestort in de jungle, passend in het thema ‘Herrie in de jungle’. Harold is trots, want de waterval werkt. Een dikke plens water komt naar beneden. Het is te hopen dat iedereen op de wagen droog blijft. ‘Ach’, zegt Harold, ‘als het papier maché maar droog blijft.’ Maar dat wordt nog gemarmerd. ‘De uitdaging zit hem in de aap, die op de wagen via een katrol heen en weer moet gaan’, aldus Wilma die nu bijna elke avond hier aan het werk is. Ze vertelt maar een kleine club bouwers te hebben en dat er daarom voor iedereen veel te doen is. ‘Maar we zitten goed op schema hoor’, verzekert Harold ons.

Een deur verder wordt er flink gezaagd door Marten. De Tandem hoopt op 24 september te mogen pronken met ‘Fantastische reizigers’. ‘Dit komt terug in de vrijheid om overal op diverse manieren naartoe te mogen reizen én in het buitenleven’, aldus Tanja. Wat betreft dat laatste zien we al een huisje waar buiten kan worden gekookt en gebadderd. ‘Ook zal er ruimte worden ingevuld met koffers en tentjes’, legt Tanja uit. Ondertussen ziet verslaggever B&W en Volksvermaken aanstalten maken om weg te gaan en ze moet rennen om hen te volgen. In een lange sliert rijden we naar de Vagevuurselaan.

Buiten zijn twee dames bezig met ‘echt priegelwerk’, zoals ze het zelf noemen. Janneke lijmt pasta op een ondergrond en Saskia is bezig met tarwe. Dat van Janneke moet resulteren in een bloemstuk en dat van Saskia in een plakkaat dat moet worden verwerkt in het &-teken. Alles voor het thema ‘Love & peace’ voor de wagen van Nietap/Terheijl. Elektricien André is aan het lassen en toont ons het lijfje en de vleugels van een vlinder. Schilder Albert hanteert de kwast op grote hoogte. Sander slaat hem gade: ‘Het is altijd weer de vraag of we het allemaal gaan redden, maar uiteindelijk komt het altijd weer goed’, zegt Sander, die de week voor de optocht altijd vakantie neemt. ‘Dan werk ik elke nacht tot 2 uur door.’ Sander, woonachtig in Nieuw-Roden, was altijd betrokken bij de wagen van AV ’75. Toen zij stopten sloot hij zich aan bij Nietap/Terheijl. ‘Ik geniet al 5 jaar van een hele gezellige club mensen’, sluit hij af.

Aan de Noordhoek staan in de grote loods twee wagens, de een al iets meer aangekleed dan de ander. Bij de wagen van De Parel is Astrid in de weer met de verfkwast. Een pronkstuk, want het autootje, gemaakt van wasknijpers wordt geverfd in de kleuren blauw en rood, de kleuren die horen bij de auto van ‘Pluk van de Petteflet’. ‘Daar zitten heel wat uurtje in’, verzekert Astrid ons. Er verrijst een heuse flat met een torentje. En mevrouw Helderder en de Stampertjes gaan zeker een rol spelen. Aan de voorkant van de wagen is Rick, z’n jongere broertje mag straks op de wagen plaatsnemen, bezig met het ontrafelen van scheepstouw. De vader van Rick gaat de touwen, die hij boven op zolder heeft gevonden, bevestigen aan de boot. Ondertussen hebben een aantal dames keuzestress over de bloemen. Gelukkig mogen ze er nog een nachtje over slapen. ‘Door de droogte zou het wel eens zo kunnen zijn dat niet alles geleverd kan worden’, geeft Jan Herman de dames mee. ‘Eigenlijk zouden we niet zo afhankelijk moeten zijn van bloemen, maar bloemenwagens behoren wel vaak tot de winnaars’, aldus een van de volksvermakers.

De wagen van de Bomenbuurt valt op door de grote staalconstructie. Er is nog niet te zien welke richting dit uitgaat. ‘Ik help je op weg, zegt een van de lassers, ‘kijk deze grote stalen cirkel wordt een elpee’. ‘Het thema van de wagen is ‘Sixties’, laten Nienke en Mariska weten. Zij zijn bezig met de panelen waar aan de ene kant het hippie-thema zal worden uitgebeeld en aan de andere kant rock ’n roll. Een wagen met veel muziek en dans. Jan zit iets verderop gaten te maken in doppen, gekregen van sportverenigingen. De jonge Rick rijgt deze doppen aan elkaar. ‘Kijk, dit rinkelgeluid zullen we horen als ze onderaan de wagen over de weg slepen.’

Iets verderop treffen we wat ouders van kinderen van De Marke. Bart laat zien hoe het thema ‘Eindelijk weer Rodermarkt’ gaat worden uitgebeeld. ‘Rodermarkt begint met de missverkiezing, zij komen in een auto voorop de wagen.’ Verder zien we een deel van de kermis met vliegtuigjes en een begin van een kroeg met ouderwetse lampjes. ‘Het eindigt met paardje rennen’, zeggen Suzan en Linda, ‘dit zullen jullie ook terugzien.’ Bovenop zal de blikvanger, de Roonermark, ronddraaiend worden gemonteerd.

In de Halsemahal is het een lawaai van jewelste en een gekrioel aan mensen. Hier wordt gewerkt aan maar liefst vier wagens. Het Valkhof leeft zich flink uit in veel kleur. Dat kan ook niet anders als je het thema ‘Candyworld’ gaat uitbeelden. Twee dames zijn met felle kleuren karton en plaksel bezig snoep te maken. Een voorraad geel/roze spekken ligt al achter hen. Het snoephuisje wordt beplakt met doppen die verschillende snoepsoorten laten zien.

Binnen de bouwgroep Cre-active, ontstaan uit een vriendengroep, moesten concessies worden gedaan. ‘De mannen wilden een tank’, vertelt Alida, ‘prima, maar dan moest er ook iets vrolijks bijkomen, vonden wij als dames. In het thema ‘Army of Love’ zien we naast de tank een hart van zwanen ontstaan. Alida laat zien hoe ze met plastic zakjes en wattenschijfjes hartjes maakt voor op de zwanen. Ze laat weten dat de groep niet een heel vooropgezet plan heeft. ‘We kijken wat we voorhanden hebben en daarmee gaan we aan de slag.’

‘Samen op reis’ is het thema van De Hoeksteen. ‘Wat we willen laten zien? Aan de voorkant stap je in het vliegtuig en na het opstijgen ga je via de zee naar de bestemming om uit te komen bij de gezellige tikkiebar.’ Denise laat zien hoe ze van afvalzakken de zee nabootst. Ze knipt de zakken in stukken, doet er een nietje in en maakt er een rondje van om dit te bevestigen. ‘Echt een hele klus’ zegt ze als ze omhoog kijkt naar wat haar nog te doen staat.

Bij de vierde wagen ziet het er verlaten uit. De groep staat buiten te overleggen over wat te doen in de laatste maand. Arjan van De Poolster vertelt dat het thema ‘Ontsnapping naar vrijheid’ is gebaseerd op drie disneyfilms. ‘We willen verder nog niet te veel vertellen’, zegt hij, ‘kijk maar even naar de maquette, dan krijg je een idee.’ We laten ons voorlopig maar verrassen.

Daarna gaat de autorit naar Altena waar bij de familie Westerhof wordt gewerkt aan de wagen van de Hopbouwers. De Peizenaren gaan voor ‘Paais op raais’. In de schuur treffen we een groot geraamte aan waar door lassers nog flink wordt gewerkt. De tekeningen tonen kamperen in Nederland en vakanties in het buitenland. De Eiffeltoren, waar Jeroen aan werkt, begint al vorm te krijgen. We besluiten het laslawaai achter ons te laten en een kijkje te nemen bij de creatieve dames. Opvallend is dat Evelyne, ze heeft nog maar 10% zicht, alles vooral op gevoel maakt. Janita laat weten de bloemenkeuze al te hebben gemaakt. Ze weet ook goed welke dahlia’s het beste uit de strijd komen en die kiest ze dan ook. ‘Het steken van bloemen is een proces, dat doe ik vooral op gevoel.’

Het thema van bouwgroep Altena is ‘Droomland’. ‘Wacht even’, zegt het creatief brein Gezienes, ‘ik pak de tekening er even bij.’ ‘Waar kun je het meest vrij zijn? In je eigen droomland’, gaat hij verder. Hij wijst naar het jongetje dat bang is voor het grote monster onder z’n bed. Wat zijn we benieuwd hoe de fantasie van Gezienes in de vorm van een ridder, een bed dat een kasteel wordt, geldbomen met goudmunten en een hemelbed gestalte gaan krijgen. ‘We gaan ook dit jaar weer voor gebruik van minimaal 50 verschillende materialen’, sluit Gezienes af. Als volgende week het laswerk klaar is, zal er worden begonnen met het plastic en het afbouwen. Op Sabina na, zijn de creatieve dames er vanavond al klaar mee. ‘Maar vanaf volgende week zullen we er elke avond zijn hoor’, verzekert ze ons. En wat betreft de bloemen? Gezienes heeft z’n lijstje al klaar. Hij weet hoeveel vierkante meter hij nodig heeft en ook de kleuren zijn bekend. ‘Het materiaal is dit jaar schaars’, weet hij, ‘dus zullen we meer bloemen nodig hebben.’.

Jan Herman is al tevreden met z’n lijstje. In afwachting van nog een aantal zal hij de bestelling doorgeven. ‘We zijn afhankelijk van wat er door de droogte binnenkomt. Hopelijk hebben we mazzel, want in september komt er vaak nog een tweede knop aan. Als de plukdag op woensdag maar droog is. Want kletsnatte dahlia’s in een kist is niet bevorderlijk.’