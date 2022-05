Een steentje bijdragen aan SV Haulerwijk

Wat: Steentjesactie SV Haulerwijk

Waar: Haulerwijk

Wanneer: Vanaf dinsdag 10 mei

HAULERWIJK – Voetbalclub SV Haulerwijk wil een nieuwbouw sportcomplex realiseren. ‘We willen de oude gebouwen vervangen voor een mooi, nieuw complex. We worden gesteund door sponsoren en de gemeente, maar hebben zelf ook een actie opgetuigd. We verkopen symbolische stenen, om de nieuwbouw op poten te zetten,’ aldus voorzitter Ronald de Vries.

De Steentjesactie is officieel van start gegaan. ‘Het gaat om spreekwoordelijk steentjes,’ vertelt Ronald De Vries. ‘Bij de aankoop van zo’n steentje, wordt er vijf euro aan de club gedoneerd. Wij houden het met opzet laagdrempelig. We willen dat het voor iedereen mogelijk is om een steentje bij te dragen.’ Of iemand nou een of tien steentjes doneert, dat is voor de voorzitter niet van belang. ‘De actie zal niet doorslaggevend zijn voor het wel of niet realiseren van de nieuwbouw. Maar alle extra’s zijn mooi meegenomen. Hiermee kunnen we juist de kwaliteit toevoegen. Bijvoorbeeld met een goede keuken en schermen in de kantine. Alles wordt georganiseerd op persoonlijk niveau. Het bestellen van de stenen kan via de mobiele app, gewoon met IDeal, via een van onze leden. Het bedrag gaat dan regelrecht naar de vereniging.’ De vereniging wordt ondersteund door de organisatie Clubplan. ‘Clubplan helpt met de technische kant van de organisatie. Ze nemen een groot gedeelte van de organisatie van ons uithanden. Denk bijvoorbeeld aan de pintransacties en het registreren. Op deze manier kunnen wij ons volledig focussen op het bekend maken van de actie.’ Een goede samenwerking. De Vries is staat links op de foto, naast hem staan Rink Jan Slotema, Ilona Scheffers en Arjan Schimmel van de sponsorcommissie.

‘De gemeente was het er mee eens dat er iets moest gebeuren in Haulerwijk. We hebben een plan klaargelegd om een nieuw pand neer te zetten. We zijn in januari begonnen met de sloop van het eerste gedeelte. De aannemer begint volgende week maandag met de start van de bouw van het nieuwe pand. We hebben een groot gedeelte van het werk ook zelf gedaan. Natuurlijk had dit sneller gekund via een bedrijf. Maar op deze manier bespaar je ook weer.’ De Vries vond het wel tijd dat er verandering kwam. ‘Het is best grappig hoe die dingen werken, we kregen terugkoppeling dat het tijd was voor vernieuwing. Als je als vereniging niks uitstraalt, sta je in principe al met 5-0 achter. Het gaat natuurlijk om veel werk en hoge bedragen, maar wij gaan er echt voor. Daarbij is een mooi sportcomplex iets waar je als dorp trots op mag zijn. Van oudsher wonen er veel nederige mensen in Haulerwijk. We mogen best gepaste trots uitstralen.’ Het nieuwe pand wordt energieneutraal. ‘Dat is vooral in deze periode erg prettig. We gaan de hoogte in, met twee verdiepingen en een dakterras.’ Bij het nieuwe pand horen acht nieuwe kleedkamers, een bestuurskamer, een kantine et cetera.

‘Na corona merken we dat het voor verenigingen lastig is om alles weer op te starten. We hebben zelf 300 leden en spelen in de derde klasse. Maar dat is allemaal niet zo spannend voor ons. Het gaat om meer dan voetbal, de basis is voor ons het plezier. We hadden te maken met een goede timing. De leden hebben nu iets om naartoe te werken en naar uit te kijken. Zoiets leeft en zorgt voor binding. Het dorp is al veel aan het ontwikkelen. Vooral op het gebied van welzijn. Wij willen hier als vereniging ook een rol in spelen. Als er meer mensen bij elkaar kunnen komen, is dat goed voor het dorp, de vereniging en de mensen zelf. Het gaat om de reuring. Zo wordt er bijvoorbeeld een wekelijkse bootcamp voor dames op onze sportvelden georganiseerd. Dit staat los van de vereniging, maar zorgt voor meer energie op het complex. Dat komt uit de mensen zelf. Daarbij was het in de vorige situatie lastiger om dingen te organiseren, ook voor de jeugd. Op deze manier kunnen we meer voor hen faciliteren, denk bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooi op vrijdagavond. We willen de reuring naar de vereniging toetrekken. Het gaat om meer dan voetbal, het gaat om het samenzijn.’ Meer informatie is te vinden op www.svhaulerwijk.nl.