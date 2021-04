Een uitvaartverzekering, hoeveel moet ik verzekeren?

Een uitvaart is duur. Een doorsnee uitvaart kan al vrij snel een hoop geld kosten. Je kunt een uitvaart zo eenvoudig of uitgebreid aankleden als je maar wilt. Maar specifieke wensen kosten geld, dit komt bovenop de hoge normale prijs die een uitvaart al gauw kost. Voor iedereen geldt een andere premie, en daarom blijft het met een uitvaartverzekering altijd lastig om te bepalen voor hoeveel je jezelf moet verzekeren.

Wat kost een uitvaart?

Een crematie met dienst in de aula en een condoleanceruimte kost ongeveer 1.400 euro, een begrafenis met een rustplaats voor 20 jaar inclusief kosten voor onderhoud en het openen en sluiten van het graf kost ongeveer 5.000 euro. Je snapt het al, een uitvaart is duur! En niet iedereen heeft dat bedrag zo maar even op de bankrekening staan, daarom is de uitvaartverzekering in het leven geroepen.

Wat kost een uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekeringen kunnen tussen de vijf en de 60 euro per maand kosten. Hoe hoog dat bedrag is hangt compleet af van diverse factoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe oud je bent wanneer je de verzekering afsluit, en ook geslacht speelt een rol. Statistisch worden mannen als ouder gezien dan vrouwen. Daarnaast speelt de gezondheid van de aanvrager ook een grote rol.

Ook speelt er mee wat je precies in het verzekeringspakket wilt meenemen, of je een natura- of een kapitaalverzekering wilt. Hoe meer wensen bij de naturaverzekering des te hoger te premie, en hoe hoger het bedrag bij de kapitaalverzekering, des te hoger de premie. Een uitvaartverzekering kan worden betaald per maand, per kwartaal en zelfs per jaar.

Een specifiek bedrag noemen is dus altijd vrij lastig. Het hangt vooral af van wat je zelf wilt en hoe veel dat kost. Het is belangrijk om altijd genoeg te verzekeren, maar ook zeker niet te veel. Toch is het wel zo dat net iets te veel beter is dan te weinig. Wat vooral meespeelt is of je een simpele uitvaart wilt, of dat je er liever een grote gelegenheid van maakt waarbij zo veel mogelijk mensen afscheid van je kunnen nemen. Welke keuze je maakt is uiteraard compleet persoonlijk afhankelijk.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Het beste wat je kunt doen is vergelijken. Een begrafenisverzekering vergelijken is tegenwoordig met alle mogelijkheden van het internet kinderlijk eenvoudig. Er zijn genoeg mogelijkheden online om te vergelijken. Hiermee kom je snel achter de beste deal voor jou. Je kunt verzekeraars vergelijken op prijs, maar ook op hetgeen dat aangeboden wordt. Staar je dus niet blind op prijzen. Uitvaartverzekeringen zijn ingewikkeld, en wanneer je maar voor een zo goedkoop mogelijke verzekering gaat dan zorg je er misschien uiteindelijk nog voor dat je jouw nabestaanden met onverwachte kosten achterlaat, en dat is voor niemand goed!