Een vakantie op de Waddeneilanden

We zitten nu in een periode waar we onze vakanties voor de zomer massaal moeten doorgeven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn enorm veel plekken waar je naartoe kunt gaan. Maar je hoeft helemaal niet ver te reizen dit jaar, want jouw vakantie is aankomende zomer lekker in een vakantiehuis Texel, of op een van de andere Waddeneilanden! Benieuwd naar meer informatie? Lees gauw verder!

Maar wat zijn wadden eigenlijk?

Op de basisschool heb je tijdens de lessen waar het ging over topografie vast gepraat over de TV TAS, maar wat zijn deze kleine eilandjes en sinds wanneer wonen er ook echt mensen op? De waddeneilanden zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd, waarbij de zeespiegel veel lager lag dan dat deze nu ligt. Uiteindelijk smolt het ijs en ontstond er een zee. Door beweging in het water heeft natuurlijk materiaal zich weten op te hopen en zijn hier eilanden uit ontstaan. De eilanden zijn ook al enkele duizenden jaren bewoond door de mens, Toch was het bestaan op het eiland heftig en lastig. Het is immers omringd met veel water en wind. Gelukkig wordt er op den duur gezocht naar oplossingen voor het wateroverlast. Daarom worden er dijken gebouwd. Vele jaren later zijn de eilanden eigen gemeenten geworden en behoren ze tot een provincie aan het vasteland. Texel behoort tot Noord-Holland en de rest (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) behoort tot Friesland.

Wat is er te doen?

Je bent vast en zeker erg benieuwd wat je allemaal kunt uitspoken op die kleine waddeneilanden. Nou, best wel veel! De heenreis is al een leuk avontuur, gezien je de veerboot moet nemen om een van de eilanden te bereiken. Eenmaal aangekomen, dan kun je gelijk de deur uit en gaan wadlopen als het water laag staat. Je loopt namelijk over de Waddenzee en dat terwijl de natuur alsnog de baas is. Dit zorgt voor een geweldige ervaring. Je bent lekker in beweging en kijkt je ogen uit. Je loopt onder andere langs zandbanken en geulen. Het water staat dus laag, maar nog steeds is het mogelijk dat het water tot je middel komt. Per eiland verschillen de regels omtrent wie er mag wadlopen en wie niet. Vaak mogen kinderen niet mee, dus doe eerst even onderzoek.

Een vakantiehuis Terschelling is dus zo slecht nog niet! Wil je vandaag nog jouw vakantie inplannen? Kijk dan op de site van Wadly!