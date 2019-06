“Een verrassende route door een prachtig landschap”

In the spo(r)tlight – ATB Marum Zomer Toertocht





Wat: ATB Marum Zomer Toertocht

Wanneer: Zondag 23 juni

Info: www.atbmarum.nl



MARUM – Op zondag 23 juni organiseren de leden van ATB Marum de jaarlijkse ATB Marum Zomer Toertocht. Al voor het vijfde jaar op rij wordt de toertocht in Marum en omstreken gehouden. Een lustrumtocht dus. Net als voorgaande edities heeft de organisatie ook dit jaar weer een prachtige route uitgezet door het mooie Groningse coulissenlandschap van het Westerkwartier.



De ATB Marum Zomer Toertocht is inmiddels een begrip geworden in de gemeente Westerkwartier, terwijl de vereniging zelf nog niet zo heel lang bestaat. “We hebben ATB Marum opgericht in 2013”, vertelt Eddie Renkema. “Al snel bleek dat er in de omgeving behoefte was aan een toertocht in de regio. Samen met Jack Wagena en twee andere leden hebben we de vereniging opgestart. Inmiddels organiseren we de ATB Marum Zomer Toertocht voor het vijfde jaar op rij en zijn we nog steeds in ontwikkeling.” Er zit een stijgende lijn in het deelnemersaantal van de toertocht. Vorig jaar deden er zo’n 530 ATB-ers mee, dit jaar hoopt de organisatie richting de 600 te gaan. “We zijn wel een beetje afhankelijk van het weer”, gaat Renkema verder. “Als de weersomstandigheden gunstig zijn, zullen er meer deelnemers aan de start verschijnen.”



De toertocht bestaat sinds dit jaar uit drie verschillende afstanden. Een route van 25 kilometer, 50 en 75 kilometer. “We hebben de 75 kilometerafstand aan deze editie toegevoegd”, legt Renkema uit. “We kwamen erachter dat men behoefte had aan een langere afstand. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om een extra afstand toe te voegen. Dit biedt ook weer mogelijkheden voor nieuwe routes.” De ATB Marum Toertocht loopt door het coulissen landschap van het Westerkwartier en komt daarnaast ook op andere bijzondere locaties. “Het is echt een hele verassende route door een prachtig landschap” vertelt Renkema. “We rijden onder andere dwars door bedrijven, over campings, boerderijen, pluimbulten en door kassen in de omgeving. Deelnemers kunnen daarnaast echt hun skills testen. De ATB-ers rijden namelijk dwars door tuincentra, moeten balanceren op een oplegger, laten technische hoogstandjes zien in een houtloods en crossen door een zandwinningsput. De nadruk ligt bij onze toertocht écht op het beleven. De ondergronden zijn met name onverharde wegen, aangevuld met een klein aantal asfalt- of klinkerwegen.

Langs de verschillende routes zijn ook diverse verzorgingsposten verspreid, waar men terecht kan voor een hapje en een drankje.



De start van ATB Marum Zomertoertocht is op zondag 23 juni tussen 09.00 en 10.00 uur. Renkema: “De vroege vogels zullen al op tijd aan de start staan, maar de uitslapers kunnen om kwart voor tien ook nog prima vertrekken. De start is heel los georganiseerd. ”De toertocht wordt onder andere mogelijk gemaakt met medewerking van het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en de bedrijven waarlangs de ATB-ers rijden. Opgave voor de toertocht kan via www.ntfu.nl. “Vooraf opgeven is niet verplicht”, legt Renkema uit. “Deelnemers kunnen zich ook vlak voor de start van de toertocht nog ter plekke aanmelden. De toertocht is voor iedereen. Er zijn kinderen van +/- acht jaar die meedoen, maar ook zeventigers staan bij ons aan de start. Het is heel laagdrempelig. Wij hopen uiteraard op goed weer en veel deelnemers, zodat we er samen een fantastische toertocht van kunnen maken.”



ATB Vereniging Marum is, naast het organiseren van de zomertoertocht, ook druk bezig met het aanleggen van een vaste ATB-route in de gemeente Westerkwartier. Bij de toertocht staat daarom een stand van ‘De vrienden van ATBM’. Hier kunnen de leden info krijgen over de nieuwe vaste route die ATB Vereniging Marum gaat uitrollen vanaf de zomer. Ook kunnen mensen hier lid worden, zich aansluiten als ‘Vriend van’ of een vrije gift doen. Deze wordt gebruikt bij de aanleg van de vaste route.”