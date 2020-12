‘Een verbod was helemaal niet nodig geweest, daar ben ik van overtuigd’

Vuurwerkverkopers vrezen onrust en rellen tijdens oud en nieuw



RODEN/LEEK – Geen vuurpijlen, geen sierpotten en geen knallers met oud en nieuw. Het kabinet heeft voor dit jaar een vuurwerkverbod afgekondigd. Reden: mogelijke overbelasting in de ziekenhuizen door mensen die vingers kwijt zijn of ander vuurwerk gerelateerd letsel hebben. Of de maatregel het beoogde effect zal hebben is maar zeer de vraag, denken Manon en Wouter van Primera Roden. Tjeerd Wagenaar van Profile Wagenaar in Leek denkt er net zo over. De ondernemers verwachten onrust en vernielingen nu behalve samen een feestje vieren ook vuurwerk niet meer mag.

In Nederland mag geen vuurwerk verkocht worden, in Duitsland wel en in België mag vuurwerk niet aan Belgen verkocht worden maar wel aan Nederlanders. ‘Hartstikke krom natuurlijk’, begint Manon van der Heide die het normaal gesproken nu al druk heeft met de bestellingen. Ik verwacht dat er rare dingen gebeuren. Relletjes, vernielingen. We mogen niet veel, nu wordt ook dit afgepakt. Het hele gezellige sfeertje rond oud en nieuw is weg. Mensen hebben behoefte, helemaal in deze tijd, om iets van zich af te knallen. Dat had prima gekund op een veilige manier. Ik vrees dat het nu gebeurt op een onveilige manier, dat mensen illegaal vuurwerk in huis halen. Het zou wel eens flink uit de hand kunnen lopen, jongelui gaan de straat op. Die gaan echt niet braaf thuis zitten, ze willen er hoe dan ook uit. Zelf staan we er verder positief in. Het is jammer, maar het is niet anders. Natuurlijk missen we behoorlijk wat omzet. Maar het opent ook weer nieuwe deuren. Zo hebben we vuurtonnetjes gemaakt. Een oud olievat met wat houtblokjes, een staatslot en wat vuurwerk dat wel toegestaan is. Zo kun je je eigen ouderjaarsknaller maken.’

Tjeerd Wagenaar denkt dat het vuurwerkverbod er sowieso aan zat te komen. En dat corona de reden was om het door te zetten. ‘Er werd al veel langer gesproken over een vuurwerkverbod. Ik denk ook dat ze het verbod in stand houden. Als het dit jaar rustig blijft, is dat een reden om het helemaal niet meer toe te staan. Of het rustig blijft, betwijfel ik ten zeerste. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er ligt overal veel vuurwerk van vorig jaar dat niet verkocht mag worden. Toen was het heel mistig, daardoor is er veel overgebleven. Het zal toch weg moeten. Als je kijkt hoe hoeveel onrust er nu al is in de dorpen, houd ik mijn hart vast. De jeugd wil de straat op. Ze mogen de sporthal niet in en bij elkaar komen mag ook niet. Een verbod was helemaal niet nodig geweest, daar ben ik van overtuigd’, zegt Wagenaar die de drukste én gezelligste drie dagen van het jaar moet missen. ‘Zelf zitten we gelukkig in de luxe positie dat we een heel goed seizoen hebben gedraaid, dus het is voor ons geen ramp wat dat betreft. Wel gaan we de gezelligheid missen, al die mensen over de vloer die zin hebben om oud en nieuw te vieren. Het is een behoorlijke klap voor de Nederlandse economie. Mensen kopen het nu in Duitsland of België. Het had het drukste jaar ooit kunnen worden. Iedereen zit het oude jaar met z’n gezin thuis uit. Maar goed, we gaan het zien. Ik ben vrijwilliger bij de brandweer en heb dienst op oudjaarsdag. Ik hoop dat het rustig blijft.’