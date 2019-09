Een verrassende route door de bossen van Roden

In the sportlight – Bike Life Veldtoertocht





EEN – Op zondag 6 oktober wordt de jaarlijkse Bike Life Veldtoertocht gehouden in de regio. Met dit jaar de vijftiende editie is het fietsevenement een groot begrip geworden. Niet alleen onder de ATB-ers in de regio, maar ook verder dan Roden en Peize. De Bike Life Veldtoertocht wordt georganiseerd door TFC Noad en WTC Roden. De twee verenigingen uit respectievelijk Peize en Roden slaan wel vaker de handen ineen, wat tijdens dit evenement dus ook weer het geval is.



De startplaats van de Bike Life Veldtoertocht is, zoals elk jaar, het Ronostrand te Een. Net als de voorgaande edities kunnen deelnemers zich ook dit jaar weer opmaken voor een prachtige route door de regio. De tocht voert onder andere door de bossen van Roden, de Zuurse Duinen en rond het Ronostrand. Ieder jaar wordt door de organisatie een nieuw parcours op poten gezet. Elk jaar wordt er iets extra’s toegevoegd, waardoor de route ontzettend verrassend blijft. De route is daarnaast volledig voorzien van pijlen, waardoor verdwalen bijna onmogelijk is. Ook zijn er voldoende verkeersregelaars op de been, waardoor men veilig kan oversteken. Net als voorgaande jaren kunnen deelnemers dit jaar ook weer kiezen uit routes van 25, 40 en 55 kilometer. De routes zijn mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de Gemeente Noordenveld, Ruitercentrum het Fjordenpaard, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Camping Ronostrand. Overigens mogen hierbij ook alle vrijwilligers van beide verenigingen niet vergeten worden. Hoeveel deelnemers er zondag 6 oktober aan de start staan, is nog even afwachten. Belangstellenden kunnen zich namelijk op de dag zelf nog inschrijven voor de veldtoertocht. Wel is het sinds dit jaar, wegens groot succes, mogelijk om je online in te schrijven. Dit is mogelijk tot zaterdag 5 oktober 23.00 uur. De organisatie verwacht in totaal zo’n zeven à achthonderd deelnemers te mogen verwelkomen bij het Ronostrand. Met zo’n groot deelnemersaantal is de Veldtoertocht een absoluut begrip in de regio. Er zijn weinig recreatieve tochten die dezelfde cijfers kunnen overleggen. Alleen evenementen zoals de Drenthe200 zijn, volgens de organisatie, groter. Dat de Bike Life Veldtoertocht een groot evenement is, is in ieder geval wel duidelijk. Onlangs is de tocht door NFTU namelijk genomineerd met 1 ster.



De eerste deelnemers starten op zondag 6 oktober om 09.00 uur. De laatste start is rond 10.00 uur. Door de ruime starttijd worden ophopingen voorkomen. Hierdoor fietsen de deelnemer elkaar niet in de weg en kan iedereen de route op zijn eigen tempo afleggen. Dichtbij de startplaats is een grote parkeerplaats met volop gratis parkeermogelijkheden. Gedurende de tocht is er een rijdende EHBO-post aanwezig, zodat blessuregevallen zo snel mogelijk behandeld kunnen worden. Ook aan het snel oplossen van materiaalproblemen is gedacht. Langs de route bevindt zich een reparatiewagen, waar deelnemers geholpen kunnen worden. Na afloop is het mogelijk om de fiets schoon te spuiten en is er een nieuwe douchegelegenheid. Alles om het comfort van de deelnemers te waarborgen.



Naast de Bike Life Veldtoertocht organiseren beide verenigingen een week eerder, op zondag 29 september, een seizoenswisselingstocht, waarbij het ATB-seizoen geopend wordt en het racefietsseizoen beëindigd wordt. Informatie over deze tochten is te vinden op de website van beide verenigingen.





Wat: Bike Life Veldtoertocht

Wanneer: zondag 6 oktober

Waar: Camping Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC Een

Info: https://www.tfcnoad.nl/bike-life-atb-tocht