Een week lang vertier als alternatief voor Rodermarkt

Volksvermaken en gemeente steken nek uit om tóch iets te organiseren

RODEN – Na wekenlange overleggen is de kogel eindelijk door de kerk. Er komt een alternatief voor de Rodermarkt. Zonder markt en zonder paardjerennen. ‘Eigenlijk mag het dus geen Rodermarkt heten’, vindt Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Maar we gaan er wel een gezellige feestweek van maken. Anders dan men gewend is, maar zeker de moeite waard.’ Plaats van handeling is het Jaarbeursterrein, waar een groot terras en dito kermis wordt geregeld. Het wordt een spannende editie, weet Lammert. ‘Aan ons om het op een veilige manier neer te zetten.’

‘”Nee” zeggen was voor ons en voor de gemeente Noordenveld het makkelijkst geweest’, stelt Kalfsbeek. ‘Maar ik vind dat je als Volksvermaken het volk moet vermaken, heel simpel. Dat wil niet zeggen dat wij koste wat kost iets wilden organiseren, maar wel dat wij direct keken naar de mogelijkheden. We steken onze nek uit om iets te doen. En daar gaat veel voorbereiding in zitten, om het ook goed te doen.’

Kalfsbeek is blij dat Volksvermaken iets kan organiseren, om de vele Roners die de week doorgaans toch al vrij hebben genomen, iets te kunnen bieden. ‘Daarin hebben wij goed contact met de gemeente gehad. We kwamen tezamen al gauw tot de conclusie dat een waren- en paardenmarkt uitgesloten was. En we waren er uit dat we een groot terrein nodig hadden. Daar moet ook beveiliging worden ingezet, zodat de richtlijnen van het RIVM kunnen worden nageleefd.’ En zo kan het dat deze afgeslankte vorm van de Rodermarkt meer voorbereiding vergt dan andere jaren.

Geen markt en paardjerennen dus, maar wat wel? ‘Op het evenemententerrein, ook bekend als het Jaarbeursterrein, organiseren wij een week lang plezier en vertier. Er komt een kermis en een groot terras. Bij de kermis mikken wij op een maximum aantal bezoekersaantal van 500, op het terras gaan we voor maximaal 1000. Het is enigszins vergelijkbaar met wat Peize afgelopen week heeft georganiseerd.’

Vanaf vrijdag 18 september tot en met dinsdag 22 september, kan men dagelijks van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds terecht bij de kermis. De horeca op het evenemententerrein gaat tot elf uur door. ‘Wie daarna langer door wil, kan terecht bij de horeca in het dorp zelf’, zegt Kalfsbeek. De horeca op het evenemententerrein wordt verzorgd door Mo’s Café, het Wapen van Drenthe en Onder de Linden. Waarschijnlijk komt er weer een gezamenlijke munt. ‘We zetten vooral in op zoveel mogelijk contactloos betalen’, zegt Kalfsbeek. ‘Denk hierbij aan contactloos pinnen of aan het scannen van QR-codes.’

Het is één van de vele maatregelen die getroffen zullen worden. ‘Er zal verder een opstelling met banen en vakken zijn, ingedeeld op basis van verschillende ruimten. We moeten alles volgens strikte richtlijnen doen en dat is nog best een puzzel. Hoe doen we dat straks met de drankjes? Moeten mensen die zelf ophalen of worden die rondgebracht?’

Bovendien is er straks een maximum van 1500 personen verdeeld over het gehele terrein. Hoe gaat Volksvermaken dat maximale aantal handhaven? ‘Dat zou kunnen door bezoekers een munt te geven, die ze bij het verlaten van het terrein weer moeten inleveren. Als de bak munten op is, weet je dat je het maximale aantal hebt bereikt. Maar ook daar kijken we nog naar.’

Verder zijn er looplijnen waar mensen zich aan moeten houden. Een podium komt er wel, maar er wordt andere muziek geregeld dan anders. ‘Je kunt nu natuurlijk niet Jannes boeken’, zegt Kalfsbeek. ‘Het gaat om gepaste muziek, die past bij een terrassfeer. Bezoekers mogen op het terras zitten, maar het is niet de bedoeling dat ze rond gaan lopen en gaan dansen. Daar moet je de muziek wat op aanpassen.’

De oriënteringsrit die al jaren door Dick Bathoorn en Jan Kemkers wordt georganiseerd, gaat ook dit jaar gewoon door. ‘Maar we starten vanaf het evenemententerrein, in plaats van Café ’t Hart van Lieveren’, zegt Kalfsbeek. ‘Buiten de kermis en het grote terras, willen we ook voor reuring in het dorp zorgen. De vraag is nog hoe we dat gaan doen.’

Volksvermaken bleek ten tijde van het coronavirus in ieder geval zeer creatief te zijn. Zo kwamen ze met het speciale Corodermarktlied en was er de digitale Lus van Roden. ‘We zijn gedwongen buiten de gebaande paden te denken. Dat zullen we dit jaar met deze feestweek ook moeten doen.’

Maar dat het een uitdaging gaat worden, beseft Kalfsbeek zich maar al te goed. ‘We houden overal rekening mee’, zegt hij. ‘Ja, misschien dat er op 1 september nog een verzwaring van de regels komt en het feest niet door kan gaan. Dat zou kunnen. Maar wij kunnen daar niet op wachten, want binnen twee à drie weken valt zoiets niet te regelen. Daarbij moeten we ook mazzel hebben met het weer. Als het slecht weer is, moeten we zorgen dat een gedeelte van het terras overdekt krijgen. En daar komen ook weer allerlei zaken bij kijken.’

‘Kermis staat te trappelen’

De kermisexploitanten die naar Roden komen, zijn ontzettend blij dat er iets wordt georganiseerd als alternatief voor de Rodermarkt. ‘We werken al jaren samen met deze mensen. Zij waarderen het dat wij onze nek durven uit te steken. Voor hen is dit een goed alternatief voor de echte Rodermarkt.’

Straatverlichtingsprijs

De straatverlichtingsprijs gaat, zoals al eerder aangekondigd, gewoon door. Net als andere jaren kunnen straten in Roden zich aanmelden voor deze leuke wedstrijd. De straat die het mooist is aangekleed, wint de prijs en daarmee 250 euro voor een leuke buurtbarbecue. Opgeven kan via Volksvermaken Roden!