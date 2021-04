Een witte Pasen in plaats van een witte Kerst, het zou zomaar kunnen

REGIO – Het voorjaar is de komende dagen ver te zoeken. Tijdens de paasdagen bestaat de kans op wat winterse neerslag en dat terwijl het afgelopen woensdag nog de warmste 30 maart ooit was. Het kan verkeren.

Tijdens het paasweekend hopen veel mensen op zonnig en warm weer, maar dit jaar zit dat er naar alle waarschijnlijkheid niet in. Waar het eerste paasdag nog lijkt mee te vallen met maximaal een graad of 10, lijkt het op tweede paasdag niet warmer te worden dan 5 graden. Ook wordt er op sommige plekken winterse neerslag verwacht in de vorm van hagel en (natte) sneeuw. De kans bestaat dat aankomend paasweekend de koudste wordt sinds 1964, toen werd het gemiddeld 4,2 graden. Het voorspelde winterweer op tweede paasdag kan een voorbode zijn voor de dagen daarna. Tussen 5 en 9 april is er kans op nog meer winterse neerslag. De kans dat de sneeuw lang blijft liggen is echter niet groot, wellicht alleen tijdens de nachtelijke uren.