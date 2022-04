Een zonnige Open Dag bij Golfclub Holthuizen in Roden

HOLTHUIZEN – Zaterdag 23 april was er een Open Dag bij Golfclub Holthuizen. Het zonnetje scheen volop en de bezoekers werden ingewijd in de beginselen van het golfen, begeleid door enthousiaste vrijwilligers. En ook op het terras was het aangenaam druk.

Alle begin is moeilijk, zo ook voor de golfnieuwelingen. Maar na een beetje oefenen, sloegen de meesten van hen de golfballetjes met een mooi boogje naar de green. En na het oefenen van die korte en langere golfslagen, mochten de beginnende golfers een paar holes te spelen op de par 3 baan. Geoefende golfers mochten deze dag gratis 9 holes spelen op de hoofdbaan.

De verkoop van greenfee vouchers verliep voorspoedig. Veel golfers uit de omgeving grepen de gelegenheid aan om deze vouchers aan te schaffen, zodat ze later dit seizoen nog een paar keer terug kunnen komen om een ronde op de uitdagende 9 holes baan te spelen of een dag (deel) op de par 3 te besteden.

De organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug op deze Open Dag! De bezoekers hebben een leuke dag gehad en ook de vrijwilligers hebben genoten van het contact met de nieuwelingen. We hopen nog veel van hen te mogen begroeten dit seizoen.

Open dag gemist?

Op de site van Golfclub Holthuizen vindt u informatie over lessen, lidmaatschappen en greenfeetarieven. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens langs komen, aan het Oosteinde 7a in Roden. We heten u van harte welkom!

Foto: Jacob Gunter