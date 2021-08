Eendaagse festivals door onder strikte voorwaarden

REGIO – Eendaagse festivals met maximaal 750 bezoekers mogen vanaf 14 augustus doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Dat maakte demissionair minister president Mark Rutte zojuist bekend. De voorwaarden zijn: maximaal 750 bezoekers, het evenement mag alleen in de open lucht plaatsvinden of in een tent die helemaal open is, bezoekers moeten zijn gevaccineerd, corona hebben gehad, of een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Er mag niet overnacht worden op het festivalterrein. Festivals met overnachting zijn tot 1 september verboden.