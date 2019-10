Eener paard maakt furore op de drafbaan

Sytske de Vries: ‘Er komt meer bij kijken dan je denkt’

EEN/GRONINGEN – Komende zondag staat op de drafbaan in Groningen ‘Super Sunday’ op het menu. De laatste koersdag van het seizoen met aangespannen koersen, de Groninger Monté Cup en een gelegenheidskoers voor liefhebbers zonder pikeur-vergunning. Sytske de Vries zal zondag naar alle waarschijnlijkheid tot Monté kampioen worden gekroond. Met haar paard Cashflow maakt zij namelijk al twee jaar furore op drafbanen door het hele land. Saillant detail: haar winnende paard komt uit de trainingsstal van Rosalie Janssen en Luit de Vries uit Een.

De koersdag van zondag 20 oktober vormt de laatste van het seizoen in Groningen. In totaal zouden er zes meetings plaatsvinden, ware het niet dat één geen doorgang kon vinden. Jammer, maar de organisatie ging niet bij de pakken neer zitten. Er werd een herfstmeeting op poten gezet. Sytske de Vries is hierbij niet alleen als deelnemer betrokken, maar zetelt ook in het bestuur van de Koninkljke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) Groningen. ‘Ik kwam erbij omdat het bestuur nog mensen zocht en ik gevraagd werd. Sindsdien hou ik de website bij en ben ik verantwoordelijk voor de social media.’ Volgens Sytske heeft dat effect. ‘Door meer aandacht voor de koersdagen te geven, zie je dat er meer publiek op af komt.’

Maar bovenal is Sytske zelf een zeer verdienstelijk rijder. Haar liefde voor paarden begon op achtjarige leeftijd. ‘Ik kom helemaal niet uit een paardenfamilie’, zegt ze. ‘Maar ik was gelijk verkocht. Op een gegeven moment besloot ik dat ik jockey wilde worden. En dat is nu zo’n tien jaar geleden.’ Als jockey doet ze het goed. Zo werd ze vorig jaar Nederlands Kampioen met haar paard en is ze nu hard op weg om Monté Kampioene te worden. ‘Dat kan eigenlijk niet meer misgaan’, weet Sytske. ‘Of het moet heel gek lopen.’

Haar succes is niet in de laatste plaats te wijten aan haar paard, Cashflow. Een paard uit de stal van Rosalie Janssen en Luit de Vries uit Een. ‘Ik kende hen al langer. Rosalie benaderde mij op den duur met de vraag of ik eens zou willen kijken of Cashflow ook goed zou zijn in Monté koersen (koersen waarbij het paard een zadel heeft, red.).’ Cashflow bleek uitermate geschikt voor Monté koersen. ‘Het ging eigenlijk gelijk goed. Meestal moet je even aan elkaar wennen en dat was hier ook het geval, maar de resultaten waren vanaf het begin verrassend goed’, zegt Sytske. ‘Het paard staat nog altijd in Een, alwaar ze ook wordt getraind. Af en toe ben ik ook bij de stal, maar de verzorging nemen Rosalie en Luit op zich.’

Cashflow is momenteel in uitstekende doen. ‘Dit paard is tien jaar. De meeste paarden beginnen zo rond hun derde jaar met racen, een enkeling al vanaf het tweede levensjaar. Cashflow kan nog wel een aantal jaar door. Daarna zal de snelheid wat afnemen, maar is ze nog prima inzetbaar voor andere disciplines in de paardensport.’

Het koersen zorgt ervoor dat Sytske bijna overal in Nederland verzeild raakt. ‘Ook wel internationaal. Vooral Duitsland, al ben ik ook eens in Denemarken geweest. Dat is bijzonder. Maar het is een dure hobby, zeker als je zelf een paard hebt. Rijk zal ik er niet van worden, al krijg je bij de meeste koersen rijgeld en kun je natuurlijk wat prijzengeld verdienen’, zegt Sytske. ‘Binnen de paardenwereld kom je veel dezelfde mensen tegen. Dat is ook niet zo vreemd. Qua populariteit merk je dat het de laatste jaren hetzelfde blijft. Men vindt het nog steeds leuk om naar de drafbaan te gaan en een gokje te wagen. In de jaren ’80 en ’90 was de sport heel groot in Nederland, maar dat is tegenwoordig minder. Al zag je dat het bezoekersaantal en de omzet het afgelopen jaar weer steeg.’

Een dagje naar de drafbaan is een dagje uit. Vele liefhebbers komen om een gokje te wagen. ‘Dat kan al vanaf één euro. Of ik zelf een goede gokker zou zijn? Dat denk ik wel. Ik weet natuurlijk het één en ander van deze sport en weet ook welke tactiek erbij komt kijken. En dat is nogal wat, er komt meer bij kijken dan men denkt.’

Op zondag 20 oktober staat op de drafbaan in Groningen de ‘Super Sunday’ op het programma. Van half twee barst dan het spektakel los. Houd www.drafbaangroningen.nl in de gaten voor de deelnemerslijst en meer informatie.