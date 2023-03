Eenzaam zijn is niet gek

RODEN – Eenzaamheid iets voor alleenstaande ouderen? Welnee zeg. Ook jonge mensen voelen zich weleens alleen. Sterker nog, eenzaamheid onder jongeren komt best vaak voor. Puntje is het taboe wat erop rust. En dat is helemaal niet nodig. Dat liet theatergroep De Steeg woensdagochtend zien in de voorstelling ‘Kijk mij eens goed gelukt zijn.’ Leerlingen van praktijkschool de Esborg zaten op de eerste twee rijen ademloos te luisteren naar het goed en overtuigend gespeelde stuk. De voorstelling gaat uit van Nosolo, het project van Welzijn in Noordenveld om eenzaamheid bespreekbaar te maken.