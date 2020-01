Eerbetoon aan Aaltje Bron

RODEN – Het voelde als een cadeautje, zegt Aaltje Bron over haar afscheidsreceptie die ze afgelopen zaterdag hield bij Wintersportcentrum Snow&Co. Na 40 jaar fysiotherapie zei ze het vak vaarwel. Tijd voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Om stil te staan bij dit bijzondere moment nodigde Aaltje zaterdag iedereen uit die zich geroepen voelde haar de hand te schudden. Aan die oproep gaven mensen massaal gehoor: een bomvolle après-skihut!

Tout bekend Roden liet z’n gezicht zien bij Snow&Co. Mensen uit de sportwereld, de medische wereld, cliënten van Aaltje en de politiek; iedere hoek was vertegenwoordigd. Voor Aaltje –stralend als altijd- voelt het als warm bad, een ‘cadeautje’, zoals ze zelf zegt. De rij van mensen die de fysiotherapeute nog even wilde spreken was lang. Aaltje nam uitgebreid de tijd voor een praatje. Met veel genoegen kijkt ze terug op alle aandacht. Ze heeft genoten van de ontspannen sfeer en uitstekende verzorging. “Ik vind het fijn dat ik dit heb kunnen doen.” Dat ze geliefd was, bleek ook wel uit de enorme hoeveelheid cadeaus en bloemen. “De plaatselijke detailhandel heeft het druk gehad, haha.” Zeer waarschijnlijk dat een vervoersdienst er aan te pas moest komen om de boel aan de Roderweg te bezorgen! Voor Aaltje breekt een nieuwe periode aan: lekker genieten met haar partner Walter Waalderbos. Genieten van sport, de natuur en vooral van de kleine dingen. Want dáár zit het geluk van het leven in, vindt ze. De praktijk wordt voortgezet onder de naam Fysiotherapie Roderweg en bestaat uit: Erna Komdeur-Koens, Agnes Koster-Slenema, Ina Bouwes en Heidi Cazemier. (Foto: Roel Lubbers)