Eerste aanmeldingen bedrijvenloop Run van Roden sijpelen binnen

RODEN – ‘Er is nog zeker behoefte aan extra teams’, gaf Dick Bathoorn afgelopen week aan. De Run van Roden staat in de steigers en de organisatie loopt op schema. De sponsoren zijn dikwijls rond en de organisatie weet wat het wil. Voor de bedrijvenloop worden echter nog teams gezocht. Univé Verzekeringen kan natuurlijk niet achter blijven. Als één van de hoofdsponsors, zijn zij druk doende om liefst twee teams in te schrijven.

Nicolet vertelt dat Univé bezig is om twee teams te regelen. ‘Het eerste team is al rond en het tweede team komt er waarschijnlijk ook wel. Het leuke is dat de deelnemers vooral uit de buurt komen. Er komen een paar lopers uit Roden, maar ook uit Leek en Norg’, vertelt zij. ‘Eigenlijk vinden wij dat Univé niet mag ontbreken bij deze loop. We zijn natuurlijk sponsor, dus dan moet je er ook staan.’ Nicolet is zelf geen ervaren loper. ‘Ik ben voor mezelf rustig aan het trainen. Dat ben ik wel nodig denk ik.’

Tijdens de bedrijvenloop worden er vijf rondjes van zo’n 3,5 kilometer gelopen. Een team moet uit minimaal drie en maximaal vijf personen bestaan. Via de site van de Run van Roden (www.runvanroden.nl) is aanmelden nog mogelijk. Inmiddels zijn ook de loopclinics in volle gang. ‘We hebben een mooie groep’, zegt Dick. ‘Eigenlijk is ook dat allemaal wel rond, maar mocht iemand nog écht mee willen doen, dan kan diegene even contact opnemen.’

Tot slot benadrukt Dick dat tijdens de Run van Roden gezelligheid vooropstaat. ‘Natuurlijk zou het mooi zijn als er goede tijden worden gelopen, maar gezelligheid staat op plek één.’