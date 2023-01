Eerste Baby Sem bedolven onder cadeaus

LEEK – De allereerste baby uit het verspreidingsgebied van de Krant was vorige week voorpagina nieuws. De kleine spruit uit Leek kwam op 1 januari ter wereld. Afgelopen week ging de Krant op babybezoek. Uiteraard als altijd met prachtige cadeaus die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. De prachtige driewieler is van Profile Wagenaar, de geboortetaart van Bakkerij van Esch, het snoezige babypakje van de HEMA, een babyboekje van Boekhandel Daan Nijman, mama Froukiena mag een maand gratis sporten in het fitnesscentrum Roden, Kraamzorg de 3 Provinciën trakteert de kleine Sem op een babymassage en bij Zwemkasteel Nienoord mogen de kersverse ouders samen met Sem vijf keer gratis komen zwemmen. Flowers & lifestyle uit Roden trakteerde het stel op een bos prachtige bloemen.