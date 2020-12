Eerste bevers in De Onlanden

REGIO – In het grootschalige natte natuurgebied De Onlanden ten zuidwesten van de stad Groningen zijn voor het eerst beversporen ontdekt. Medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest ontdekten kortgeleden twee beverburchten langs de oever van een hoofdwatergang. Sonja van der Wijk van stichting Natuurbelang De Onlanden vond deze week ook de vraatsporen van de nieuwe bewoners.

Bevers kwamen vroeger overal in Nederland voor maar door overbejaging is de bever in 1826 uitgestorven. Na een eerste herintroductie in de Biesbosch zijn door Het Drentse en Het Groninger Landschap in 2008 ook bevers uitgezet in het stroomgebied van Hunze en Zuidlaardermeer.

Sonja van der Wijk: “We hadden verwacht dat de bever vanuit het Hunzedal snel De Onlanden zou veroveren, maar dat heeft toch nog twaalf jaar geduurd. Vooral de A28 bleek een onneembare barrière voor de bever. Dankzij de aanleg van nieuwe faunapassages is de bever er toch in geslaagd om De Onlanden te bereiken en daarmee een heel nieuw stroomgebied.”

Natuurbelang De Onlanden is erg blij met de bever. “Niet alleen is het een prachtige, bijna aaibare diersoort die zich veel makkelijker laat zien dan bijvoorbeeld de otter. Bevers zijn ook landschapsarchitecten, of beter gezegd natuurbouwers. Door hun geknaag en gesleep met bomen, takken en waterplanten brengen ze variatie aan in de natuur, waar veel andere diersoorten weer van profiteren. De bever is een onmisbare schakel in de natte natuur van De Onlanden. En nu zijn ze er eindelijk en maken ze de natuur compleet. Wat een mooi kerstcadeau!”

Of iedereen blij is met de bever? Waterschappen houden het waterbeheer liever zelf in de hand dan dat ze dat aan bevers overlaten. Natuurbelang De Onlanden verwacht echter geen problemen. “De dijken rond De Onlanden zijn bij de inrichting al ‘beverproof’ en extra breed gemaakt. En bevers maken alleen dammen om water vast te houden als het waterpeil te laag wordt. Dat is precies wat de waterschappen ook willen. Bevers doen het gratis en voor niks. Behalve dan die investering in veilige faunapassages.”

