Eerste bewoners krijgen sleutel van nieuwe woningen

NIEUW-RODEN – Aan de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief in Nieuw-Roden vervangt Woonborg 36 gezinswoningen uit de zestiger jaren door nieuwe Nul-op-de-Meter-woningen. In 2020 begon de eerste fase met de sloop en nieuwbouw van 24 woningen. In juli 2021 krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe huis.

Woonborg en de voormalige bewoners van de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief werkten dit project samen uit. Zij zetten iedere ontwerpstap samen van begin tot eind, van het maken van schetsen tot de inrichting van de openbare ruimte.

De nieuwe woningen hebben allemaal Nul op de Meter en zijn voorzien van de meest moderne installaties. Nul op de Meter betekent dat een woning over een jaar gemeten net zoveel energie opwerkt als nodig is voor het huis en het gebruik van de bewoners. De benodigde energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarnaast krijgen de nieuwe bewoners uitleg hoe zij zo slim mogelijk kunnen omgaan met energie.

Uniek aan de nieuwe woningen is dat zij voorzien zijn van woonhuisautomatisering. De toepassing hiervan in sociale huurwoningen in nieuw in Nederland. Woonhuisautomatisering betekent dat woningen op weerinvloeden reageren. Zo zakken zonneschermen automatisch en wordt de luchtkwaliteit in de woning zelfstandig gestuurd. Het doel van Woonborg is, dat bewoners op deze wijze nog efficiënter energie gebruiken.

Aan de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief laat Woonborg twee verschillende type sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om levensloopbestendige woningen, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en twee kleinere slaapkamers op de eerste verdieping. Daarnaast bouwt Woonborg gezinswoningen met drie slaapkamers en een zolder.

Alle woningen aan de Burgemeester Bloemersstraat zijn inmiddels verhuurd. Aan de Madelief vervangt Woonborg nogmaals 12 woningen. Hier komen levensloopbestendige Nul-op-de-Meter-woningen voor terug.