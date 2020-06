Eerste bezoeker Heyboer-tentoonstelling vrolijk ontvangen

LEEK – Dinsdagochtend werd de eerste bezoeker van Museum Nienoord op een bijzonder manier onthaald. Mevrouw Buitenman werd verwelkomd door Anna van Ewsum en haar gemaal Georg Wilhelm von Inn – und Knyphausen. Zij hadden zich teruggetrokken op Borg Nienoord in afwachting van het verdwijnen van het Coronavirus. Georg Wilhelm draagt voor de zekerheid toch een zwart masker en Anna blijft op gepaste afstand. De expositie van Anton Heyboer is nog tot en met 4 oktober te zien. Op zondag 12 juli is er een bijzondere rondleiding door Trees en Willy van Kleef, bruikleengevers van de Twin collectie. De rondleiding is gratis, opgave via info@museumnienoord.nl.