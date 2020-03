Eerste coronapatiënt Noordenveld is een man

NOORDENVELD – Zojuist heeft de GGD bekendgemaakt dat er nu ook een inwoner uit Noordenveld besmet is met het coronavirus. Het betreft een man, maar verdere details zijn niet gedeeld. Burgemeester Klaas Smid roept eenieder op waakzaam te zijn de komende tijd.

‘Waar het Coronavirus eerst ver van ons bed was, raakt het ons nu allemaal. Er is van een uitzonderlijke situatie sprake, die diep ingrijpt in het dagelijkse leven. Daar hebben we allemaal mee te maken. In Noordenveld zijn we gewend naar elkaar om te kijken. Juist nu is dat van belang! Laten we vooral oog hebben voor de kwetsbare mensen in onze gemeenschap. Het doet goed al te merken dat in onze gemeente organisaties, verenigingen en ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen.

Als gemeente doen we alles wat in ons vermogen ligt om bij te dragen aan de bestrijding van het virus, maar ook om vitale dienstverlening in stand te houden.

Volg vooral de landelijke richtlijnen. Om het virus te kunnen bestrijden en te voorkomen dat zorg voor slachtoffers in het gedrang komt. Voor meer informatie kunt u kijken op RIVM.nl en GGDDrenthe.nl.’