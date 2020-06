Eerste deelauto in Noordenveld is een feit

‘Gemeente Westerkwartier ging aan ons voorbij’

RODEN – Als het aan EasyDriving uit Midwolde ligt, verschijnen er straks steeds meer deelauto’s in de regio. De elektrische auto’s zorgen voor verduurzaming en bieden mensen zonder auto de helpende hand. Zo’n jaar nadat het bedrijf de eerste aanvraag deed, is de eerste deelauto nu een feit. Het ongesubsidieerde project levert weliswaar sympathie op, financiële steun vanuit de lokale overheden hoeft men niet te verwachten.

In juli 2019 deed EasyDriving de eerste aanvraag voor laadpalen in de regio. Het afgelopen jaar zijn er een aantal laadpalen, onder meer in Roden, verschenen. Essentieel voor de elektrische deelauto’s die het bedrijf aanbiedt. ‘Het plan speelt al langer, maar nu zijn we pas echt in ontwikkeling’, vertelt Renée Kruiter namens het bedrijf. ‘In Roden alleen zijn er al vijf à zes plaatsen waar we deelauto’s kwijt zouden kunnen, maar we kijken ook naar omringende dorpen. Zo staan De Wilp, Leek en Norg ook op onze lijst.’

De komende tijd wil men vooral kijken waar behoefte is aan deelauto’s. ‘We staan open voor informatiebijeenkomsten, al is dat nu nog wat lastig te realiseren’, zegt Kruiter. ‘In Midwolde merkten we redelijk wat interesse, al is het maar een klein dorp. Zo zijn we aan het inventariseren waar we auto’s zouden kunnen plaatsen.’

Bij voldoende interesse, kan er een auto geplaatst worden. Via een app kan deze gereserveerd worden, en kan men een rit beginnen en afsluiten. De bedoeling is dat men voor een laag bedrag de auto kan lenen. Een groot bereik heeft de auto niet, zo zegt Kruiter. ‘Het gaat echt om kleinere ritten. Denk aan een rit naar Groningen en weer terug.’

Juist in deze tijd verwacht Kruiter dat deelauto’s aan populariteit zullen winnen. ‘Men voelt zich niet meer zo prettig in het openbaar vervoer, dus dan zou dit een uitkomst kunnen bieden.’ In de meeste auto’s zullen desinfecterende middelen zijn, zodat de auto’s kunnen worden ontsmet. Opmerkelijk is dat het project met deelauto’s gewoon door mocht en mag gaan, ondanks het coronavirus. ‘Maar je zag dat gebruikers al wat terughoudender werden’, zegt Kruiter.

De plaatsing van deelauto’s in de omgeving zit nog in de opstartfase. ‘We hopen op termijn nu de eerste potentiële gebruikers in de regio te vinden. Daarbij is mond-tot-mondreclame heel belangrijk.’

De coronaperiode heeft het bedrijf dat de deelauto’s levert een flinke tik gegeven en op subsidies hoeft men niet te rekenen. Ook niet uit de eigen gemeente Westerkwartier. ‘De gemeente Westerkwartier heeft wel deelauto’s, maar dat hebben ze via een externe partij gerealiseerd. Jammer’, zo vindt Kruiter, die het zelfs ‘dubieus’ noemt. ‘Om maar aan te geven: wij waren in gesprek met de gemeente Loppersum over deelauto’s, maar zij stonden erop dat een partij uit hun eigen gemeente de deelauto’s zou verzorgen. De gemeente Westerkwartier deed dit niet. We waren en zijn hier best verbolgen over, zeker omdat we lang in gesprek zijn geweest en we een aantal auto’s zelfs al een soort van gereserveerd hadden voor het Westerkwartier.’