Eerste deelnemers KunstReden melden zich

NORG – KunstReden is een nieuw programma waarin Beweegdorp Norg en Welzijn in Noordenveld met elkaar samen optrekken. Een Kick-off op donderdag 13 oktober in de Brinkhof gaf aan dat er voor Kunstreden geïnteresseerde belangstelling was. ‘De Eerste deelnemers hebben zich opgegeven,’ zegt Afien Auwema van Beweegdorp Norg. ‘We gaan er van uit dat de eerste bijeenkomst van start kan gaan op donderdag 27 oktober. Een aanrader voor iedereen die zijn creativiteit wil ontdekken.’

Tijdens KunstReden gaan deelnemers drie maanden lang cultuur snuiven en actief met kunst aan de slag. Er komen workshops waarbij film, zang en werken met fuse-technieken met glas centraal staan. ‘Een gevarieerd programma waarbij je kunt ontdekken welke cultuuruiting goed bij je past. Wat is de kracht van kunst en cultuur? Actief bezig zijn met kunst en cultuur biedt mogelijkheden om zelf vorm te geven aan het leven. Het vergroot het levensgeluk.’ Dit laat Sacha Kraan weten, zij is als cultuurcoach van WiN bij het programma betrokken.

De workshops zijn op de donderdagavond en op een aantal zaterdagochtenden wordt creatief gewandeld en zijn er excursies. KunstReden wil op een laagdrempelige manier talenten ontwikkelen. Afien Auwema: ‘Mooi is dat we een programma aanbieden dat ook activeert. We gaan bezig met cultuur, kunst, wandelingen en excursies.’

Alle inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen aan dit programma van drie maanden meedoen. Kosten zijn 25 euro per maand, waarbij alles is inbegrepen. Dankzij een bijdrage van de gemeente kunnen ook inwoners met een smalle beurs aansluiten. Gratis deelname behoort hierbij tot de mogelijkheid. Informatie en opgave bij Afien Auwema 06 57133765 of Sacha Kraan via WiN Servicebureau WiN 0503176500.