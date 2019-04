Eerste GP Langelo onder goede omstandigheden

LANGELO – Afgelopen woensdag stond de eerste van in totaal drie GP’s in Langelo op het programma. De organisatie lag in handen van WV De Kannibaal. Onder uitstekende weersomstandigheden, werd er in twee verschillende groepen gereden. Bij Groep A was Sybren Welling de winnaar, gevolgd door Adne Koster en Hans Groenhof. Hans Londen was de winnaar van Groep B. Zowel deze week als volgende week staat er wederom een GP op het programma in het pittoreske Langelo. Meer weten? Kijk op www.wvdekannibaal.nl.