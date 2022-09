Eerste Hippisch Festijn Noordenveld doorslaand succes

NOORDENVELD – Op zondag 11 september organiseerde het Hippisch Platform Noordenveld (HPN) het Hippisch Festijn Noordenveld. Voor elke paardenliefhebber was er wel wat leuks te beleven op het terrein van Manege de Hulhorst in Roden. De hele dag waren de jonge ruiters in de Bixie ring te vinden. Dressuur, springen, mennen, het was allemaal mogelijk. Zodra de wedstrijdstress eraf was, besloten veel ruiters om ook nog even mee te doen met de ponyspelletjes en de met je pony-verkleedwedstrijd. Vanuit het gezellige strodorp was dit allemaal goed te bekijken onder het genot van een lekker drankje, of een van de fijne hapjes die er te koop waren.

Maar niet alleen jonge ruiters kwamen aan bod. Vanaf het stuk land naast de manege ging de oriëntatierit van start, waar van jong tot oud aan mee kon doen, zowel met de menkar, als onder het zadel. Er was een prachtige rit uitgezet door het bos. De deelnemers moesten de route vinden aan de hand van een omschrijving en onderweg nog een vragenlijst invullen. Tussen al deze activiteiten door werden er ook nog leerzame demonstraties gegeven. Rik Bremer nam bezoekers mee in de wereld van het lange teugelen. Casper Jansen gaf samen met Hink Willems een inkijkje in hoe een menproef beoordeeld wordt. Marian Lammers van Beowulf liet zien hoe je je paard of pony effectief kunt leren stretchen en zich kan laten ontspannen. Tot slot liet Ellen Wynia zien hoe zij haar paard traint voor de dressuur. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde eerste editie.