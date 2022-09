LEEK – Zaterdag trouwde Wietze Stoker zijn Mariska op Podium Nienoord. Het is het allereerste huwelijk dat voltrokken werd op het podium. Geheel in Peaky Blinders-stijl gaven de twee tortelduifjes elkaar het jawoord. Ze kennen elkaar nu zo’n tweeënhalf jaar en nooit eerder voelde een relatie zo goed, vertelt Stoker die daarom besloot zijn duifje ten huwelijk te vragen. Het feest werd tot in de kleine uurtjes gevierd bij Vandaag Eten & Drinken in Leek, het horecaetablissement van mevrouw Stoker.