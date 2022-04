Eerste liefde door de ogen van jongeren

RODEN – Afgelopen donderdag was er in de bibliotheek van Roden een feestelijke uitreiking van een wél heel speciaal boek. Dit boek Mijn eerste liefde is gemaakt door leerlingen van de Esborg en van de avondschool. Het is uitgegeven door uitgeverij De Stiep Educatief. Een mooie bundel, met eigentijdse en gevoelige teksten. De leerlingen hebben het thema op een creatieve wijze in woorden en zinnen verwerkt. De teksten staan in het teken van het Boekenweekthema ‘Eerste liefde’.



Bij de boekuitreiking deden een aantal leerlingen zelf een voordracht en lerares Dita de Wit las de overige teksten voor. De jonge schrijvers ontvingen de bundel. Na luid applaus kregen het Taalhuis en de Bibliotheek ook het boek om toe te voegen aan de collectie. Natuurlijk moesten de auteurs van het boek nog even signeren. Jaap Oosterloo, de directeur van praktijkonderwijs de Esborg, sloot de uitreiking af. Hij vertelde meermaals hoe trots hij was op de leerlingen.

Door samen te werken met de bibliotheek, uitgeverij De Stiep Educatief, Taalhuis en de avondschool is een geslaagd project op een passende wijze afgerond.