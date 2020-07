Eerste MBO Entree diploma’s uitgereikt op Praktijkschool de Esborg

Pilot met Terra MBO krijgt vervolg

RODEN – Op praktijkschool de Esborg (rsg de Borgen) is het afgelopen schooljaar een bijzondere samenwerking gestart tussen Terra MBO en praktijkschool de Esborg.

Beide scholen van Onderwijsgroep Noord zijn een pilot gestart met een Entreeklas op de Esborg in Roden. Een aantal leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) had door deze bijzondere samenwerking de mogelijkheid het Entreeonderwijs (voormalig niveau 1 MBO), op hun eigen praktijkschool te volgen. Deze schoolsetting is vertrouwd, kleinschalig en de studenten volgen hun lessen in een voor hun bekende school. Door deze samenwerking maakt het de stap naar het MBO voor onze leerlingen een stuk kleiner/ veiliger aldus de heer Oosterloo (afdelingsdirecteur Esborg).

Afgelopen donderdag 2 juli was het moment eindelijk daar, de vier leerlingen van de Esborg, die het Entree traject in de richtingen logistiek, horeca en detailhandel hebben gevolgd, mochten hun Entree diploma in ontvangst nemen. Het diploma biedt de mogelijkheid om door te stromen naar een niveau 2 opleiding.

Dhr. Oosterloo zei in zijn toespraak trots te zijn op de studenten, trots op de groei die de studenten hebben doorgemaakt en vooral dat de studenten deze pilot tot een groot succes hebben gemaakt.

Ook algemeen directeur Margriet van Zonneveld gaf in haar toespraak aan dat de studenten trots mogen zijn op hun eigen prestaties en dat zij er met elkaar voor hebben gezorgd dat deze unieke en bijzondere samenwerking een groot succes is gebleken!

Sharon Luders had de eer om als allereerste leerling haar MBO Entree diploma in ontvangst te nemen. Ontzettend bijzonder en uiteraard was dit zonder de docenten Inge Braaksma (Esborg) en Roy Kamps (Terra MBO) niet gelukt. Zij ontvingen uit handen van Sharon een welverdiend presentje! “Zonder jullie was dit niet gelukt en ik wil jullie bedanken voor een heel erg leuk en fijn schooljaar!”

Al met al kan de Esborg terugkijken op een geslaagde en succesvolle samenwerking met het Terra MBO en krijgt deze pilot volgend schooljaar een vervolg. Volgend schooljaar start de Entreeklas op de Esborg met zeven leerlingen.