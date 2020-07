Eerste milieupark in Noordenveld is open

PEIZE – Vorige week opende wethouder Jeroen Westendorp de eerste van in totaal tien ‘milieuparken’ in de gemeente Noordenveld. Bij alle milieuparken komen ondergrondse containers voor glas, PMD, papier en textiel. Om de kwaliteit van textiel te behouden, is/blijft de textielcontainer boven de grond. De containers worden in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het milieupark in Peize, komen er vier in Roden, twee in Norg en nog één in Nieuw-Roden, Een en Veenhuizen. De landelijke doelstelling is om eind 2020 tot 75% afvalscheiding te komen en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar te bereiken. Om het afval scheiden makkelijk te maken, kan het afval nu ook ingeleverd worden bij de milieuparken.