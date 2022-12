Eerste schifting damestoernooi Leekster Voetbalgala een feit

LEEK – De eerste ronde van het damestoernooi van het Leekster Voetbalgala zit erop. Op zaterdag 17 december werd tijdens de poulewedstrijden duidelijk welke 12 teams zich plaatsten voor de tweede ronde, welke op dinsdagavond 27 december wordt gespeeld. Voor 8 teams eindigde het toernooi afgelopen zaterdag. De nummers 1 en 2 van de vijf poules en de twee beste nummers 3 zijn nog in de race voor de felbegeerde trofee.

VEV’67, SV Marum, Fc. Grootegast en Zevenhuizen 2 gingen zonder puntverlies als poulewinnaar door. De prestatie van Zevenhuizen 2 kan als bijzonder worden gezien. Als vervanger van de dames van Peize, die hadden afgezegd, presteerden ze beduidend beter dan Zevenhuizen 1, dat als nummer 4 uit het toernooi werd gekegeld. Ook de dames van GOMOS hadden afgezegd, maar daarvoor werd geen vervanger gevonden. De drie overgebleven teams uit poule C (Fc. Grootegast, Glimmen en Aduard 2000) wonnen zonder tegen GOMOS te spelen deze wedstrijd regulier met 4-0 en gingen alle drie door naar de tweede ronde. Poule D kende het meest spannende verloop. Oerterp speelde de laatste wedstrijd tegen TLC/Nieuw Roden met 1-1 gelijk, maar twee eerdere overwinningen op vv Westerkwartier en Veenhuizen waren voldoende voor de poulewinst. Naast Aduard 2000 plaatste ook SV Haulerwijk zich als tweede beste nummer 3 voor de tweede ronde. Winsum, Tynaarlo/Vako, Marum en vv Westerkwartier gaan als nummer 2 van hun poule eveneens door naar de tweede ronde. De dames van VEV ’67 toonden zich het meest trefzeker en hebben met 7 gescoorde goals door Larissa Nijland de voorlopige topscorer in hun team. Met 5 goals delen Bernou Hylkema (Oerterp) en Michelle Groenhagen (vv Westerkwartier) de voorlopige tweede plaats op de topscorerlijst. Na de eerste schifting zullen de krachtsverschillen tussen de 12 teams, die nog in het toernooi zitten uiteraard minder groot zijn. Het belooft dan ook een spannende tweede ronde op te leveren. De drie poulewinnaars spelen dezelfde avond samen met de beste nummer 2 de halve finales. De twee winnaars daarvan maken vervolgens tijdens de Gala-avond op zaterdag 7 januari 2023 hun opwachting voor de allesbeslissende finalewedstrijd.