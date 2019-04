Eerste scootmobielrit onder heerlijke omstandigheden

RODEN – Over het weer niets te klagen bij de eerste scootmobielrit van het seizoen. Voor het derde jaar op rij organiseren Zorgplaza, Welzijn in Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en Wandelen Rond Roden deze scootmobielritten.

Er werd gestart met een vaardigheidstraining bij Zorgplaza. Vervolgens werd er een korte route – met verkeersregelaars – gereden. De komende tijd zullen er vaker scootmobielritten worden georganiseerd. Deelname is telkens gratis en er wordt koffie en thee aangeboden door Zorgplaza. Wie zin heeft om mee te gaan, kan zich aanmelden bij WiN via 050 3176500 of via aanmelden@welzijninnoordenveld.nl.