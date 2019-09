Eerste sportcarrousel Noordenveld groot succes

RODEN – In een prima samenwerking tussen Korfbalvereniging Noordenveld, Tennisvereniging REO en Voetbalvereniging ONR heeft zaterdag 31 augustus jl. de eerste sportcarrousel Noordenveld plaatsgevonden.Kinderen van de groepen 3 en 4 kregen de unieke mogelijkheid om op één ochtend achtereenvolgens kennis te maken met drie verschillende sporten !

De sportcarrousel was een groot succes. Zowel de kinderen als hun ouders/begeleiders en de trainers hebben ervan genoten. Dit evenement zal dan ook zeker nog een keer worden herhaald. Na afloop kregen alle kinderen een mooie medaille mee als aandenken aan hun sportieve deelname.



Kinderen uit Noordenveld, die deze keer niet konden komen, zijn natuurlijk welkom om op een ander moment één van de aangeboden sporten uit te proberen. Bij ONR is dat op woensdagmiddag om 17.00 uur. Ze mogen dan drie keer gratis meetrainen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie via ledenadministratie@vvonr.nl.

Bij REO kan een kind drie gratis proeflessen volgen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Tennisschool Noordenveld (info@tennisschoolnoordenveld.nl) of bellen met Winand (06-57582993) om te informeren naar de tijdstippen waarop dit mogelijk is.



Bij kv Noordenveld zijn er gratis trainingen van 10 – 11 uur op de volgende zaterdagen: 7, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 9 en 23 november.

Kinderen vanaf 4 jaar zijn óók welkom. Zij krijgen een “kangoeroetraining”, speciaal voorjongere kinderen. Meer informatie is te verkrijgen via bos_gijs@hotmail.com.