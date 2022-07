Eerste succes in reeks buitenconcerten CMV Harmonie Leek

LEEK – Afgelopen donderdag was het eerste buitenoptreden van Christelijke Muziekvereniging Harmonie Leek. Ter hoogte van Spant 1 verblijdde het orkest bewoners van Het Koetshuis in Tolbert en hun buurtgenoten met een muzikaal optreden. Van Queen tot Andre Rieu en van Abba tot de Hokey Pokey; het publiek was meteen in de stemming en werd dan ook uitgenodigd om met slagwerkinstrumentjes mee te doen. Het concert werd afgesloten met een gezamenlijk gespeeld en gezongen ‘Alle Menschen werden Brüder”, net op tijd voordat een onweersbui losbarstte. De Harmonie kijkt terug op een succesvol buitenoptreden. Komende donderdagen geeft de Harmonie ook nog buitenconcerten. Ook deze concerten worden afgesloten met ‘Alle Mensen werden Brüder’ en iedereen die een instrument bespeelt is hiervoor van harte uitgenodigd! Kijk op www.harmonieleek.nl/speel-mee voor meer informatie en de partijen van ‘Alle Menschen werden Brüder”. De volgende buitenconcerten zijn op 7 juli om 19:30 uur bij de Finish van de Wandelvierdaagse (Pannenkoekenburcht Nienoord) en op 14 juli 20:00 uur bij De Violier in Oostindie.